Elon Musk lemondott a Marsra költözésről, inkább a Holdon akar várost építeni

Elon Musk beismerte, hogy a vörös bolygón való otthonteremtés túl sokáig tartana. Helyette a milliárdos a Holdat nézte ki új projektnek.

Egy időre lemondott a Mars benépesításéről Elon Musk Fotó: Unsplash

Meggondolta magát Elon Musk, a Holdra kéne költöznünk

A SpaceX milliárdosa korábban bejelentette, hogy az év végére pilóta nélküli küldetést indít a legközelebbi bolygószomszédunkhoz, ám ez a cél ma még távolinak tűnik. Elon Musk azon terve, hogy a következő hét évben megkezdődhet egy marsi város építése, számos űrszakértő szkepticizmusát váltotta ki, akik rendkívül irreálisnak tartják a projektet.

Úgy tűnik, a milliárdos ezt maga is elismerte, amikor bejelentette, hogy a SpaceX a következő évtizedben egy „önmagától növekvő város” létrehozását tervezi a Holdon.

Musk azt nyilatkozta, hogy bár a Mars továbbra is ambiciózus célpont, a vállalat egy közelebbi célállomásra helyezte a hangsúlyt. Azt mondta, hogy a legfontosabb prioritás a civilizáció jövőjének biztosítása, és ez a Holdon gyorsabban megvalósítható.

Musk régóta azt állítja, hogy az emberiségnek tábort kell vernie más bolygókon arra az esetre, ha valami katasztrofális történne a Földön, például egy aszteroida becsapódása.

A változás összhangban van a Wall Street Journal egyik jelentésével, miszerint a SpaceX közölte a befektetőkkel, hogy a Holdat fogják elsődlegesen prioritásként kezelni, és 2027 márciusában egy pilóta nélküli Holdra szállást terveznek. Egy Holdra vezető út mindössze három napig tart, szemben a Marsra vezető hat hónappal.

Egy „önmagát növesztő” városhoz először rakományt, majd gépeket kell küldeni, amivel a rendszert építhetnék fel, a lehető legtöbb helyi anyag felhasználásával. A Holdon történő élethez a tervek szerint légmentesen záródó élőhelyekre és nagy kapacitású nukleáris vagy napenergiára lenne szüksége – írja a Mirror.