A földönkívüli űrhajón emberek lehettek, de mi elszalasztottuk?

A 3I/Atlas már elhaladt a Föld mellett. A tudósok szerint élet van a földönkívüli űrhajó felszínén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 12:30
Egy neves űrkutató az állítja, hogy a 3I/Atlas különféle életformáknak adhatott otthont, az emberiség pedig ezt elengedte. Avi Loeb asztrofizikus szerint a földönkívüli űrhajót elszalasztotta az emberiség.

A földönkívüli űrhajó felszínén élet lehetett Fotó: Illusztráció/Unsplash

A 3I/Atlas földönkívüli űrhajó lett volna?

A földönkívüli űrhajó 2025. december 19-én suhant el a Föld mellett, hónapokkal azután, hogy műholdak észlelték. Loeb professzor azt állítja, hogy a csillagközi objektum valójában egy potenciális idegen űrhajó, amely a Föld felé tartott, hogy felfedezze bolygónkat.

Annak ellenére, hogy a legtöbb tudós egyetértett abban, hogy egy üstökösről van szó, a tudós szerint élet lehetett az elhaladó aszteroidán, így viccelődött:

Amennyire tudjuk, mindannyian marslakók lehetünk

- idézi szavait a Daily Star.

Egy blogbejegyzésében azzal magyarázta kijelentését, hogy a korai Mars és a Föld közötti kőzetcsere életátvitelhez vezethetett ezek között a szomszédos bolygók között. Szerinte a vörös bolygó segített a Földnek elkezdeni az élettel kapcsolatos útját. Elmondta, hogy a 3I/Atlas egy ilyen kertész-féleség lehetett, amely több helyre is életet vitt, miközben elszáguldott a világok mellett. Hozzátette, hogy az objektum csóvája tartalmazza az élethez szükséges összes természetes összetevőt. Vizet, szén-dioxidot, szén-monoxidot és metánt; ezek mind hozzájárultak az emberek és az állatok kialakulásához.

Szerinte akkor aktiválódott az élethez való képessége, amikor elszáguldott a Nap mellett. 

Meglepő a szén-monoxid kipárolgás korai észlelése a 3I/ATLAS-on, mivel a szén-monoxid illékonyabb, mint a metán, ezért el kellene fogynia a felszínről, mégis a metán előtt észlelték.

Hozzátette: az életformák termelhetik a metánt. A professzor szerint a Föld lassan reagált és ideje megfelelő programokat indítani ennek felderítésére, amelyet már sokkal korábban is el kellett volna kezdeni. 

 

