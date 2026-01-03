RETRO RÁDIÓ

Újabb anomáliát észleltek az ufónak vélt 3I/ATLAS körül

Körte alakú gázfelhő vette körül a csillagközi objektumot.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.19. 21:00
ufó objektum üstökös

Újabb anomália érkezett az egyesek szerint ufónak vélt 3I/ATLAS-ról. A csillagközi objektumon észlelt rendellenesség immáron a tizenhetedik. A rejtélyes objektum továbbra is hatalmas sebességgel száguld és most épp azt fedezték fel róla, hogy egy körte alakú gázfelhő vette körül azt, ami a NASA szerint csupán egy üstökös.

Újabb anomáliát észleltek a 3I/ATLAS-ról
Újabb anomáliát észleltek a 3I/ATLAS-ról. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Újabb anomáliát észleltek a 3I/ATLAS-ról

A rendellenességet Avi Loeb, a Harvard Egyetem professzora észlelte:

Ez egy újabb anomáliát vet fel a 3I/Atlas kapcsán. Ez ugyanis hatalmas mennyiségű por jelenlétére utal, mivel ezeknek a nagy sziklatömböknek elegendő felületet kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a gázfelhő százszor fényesebb legyen, mint maga a mag a visszavert napfényben. Tudjuk, hogy a törmelékdaraboknak nagyobbnak kell lenniük egy milliméternél, mert nincs nyoma annak, hogy sugárnyomás által uralt, finom porból álló üstökösfarok alakult volna ki 

- közölte a szakértő a Manhattan méretéhez hasonlított űrkőzetről, amely Loeb szerint továbbra is idegen technológia lehet és azért küldték, hogy megfigyeljék vele a Földet.

Nem kellene meglepődnünk azon, ha kiderülne, hogy azok az objektumok, amelyek a csillagközi tér kozmikus utcájáról érkeznek a Naprendszer belső, számunkra közeli régióiba, különböznek azoktól az ismerős jeges kőzetektől, amelyeket korábban megfigyeltünk 

- jegyezte meg a DailyStar írása szerint.

 

