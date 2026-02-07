Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia napjai végesek

Elon Musk elárulta, szerinte mi fog véget vetni a mesterséges intelligencia létezésének ezen a Földön. A milliárdos techmágnás azt mondta, szerinte egyetlen mód lehetséges a fennmaradására a technológiának, amely az amerikai gazdaság jelentős részét képezi már.

Elon Musk szerint egyetlen módon élheti túl a mesterséges intlligencia Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto

Elon Musk megjósolta az AI jövőjét

A mesterséges intelligencia egy hatalmas adatbázis- és szerver-infrastuktúrára épül, amelynek működéséhez hatalmas teljesítmény szükséges. Egyesek amiatt is aggódnak, hogy emelkedik a RAM merevlemezek ára, a mesterséges intelligencia cégek hardver iránti hatalmas kereslet miatt. Elon Musk elárulta, hogy mi kell ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia tovább növekedhessen, egy podcast műsorban azt is mondta, hogy már csak hónapok vannak hátra a terv megvalósításáig.

A Dwarkesh Podcastben Musk azt javasolta, hogy a mesterséges intelligencia rendszereinek nagyobb léptékű működésének biztosítására az egyetlen mód, ha a Föld helyett az űrbe helyezzük őket.

„Az én előrejelzésem szerint 36 hónap vagy annál rövidebb időn belül, talán már 30 hónap múlva az űr lesz messze a legolcsóbb hely az AI elhelyezésére” - idézi az Unilad a milliárdost.

Azt tanácsolja ez kevesebb, mint 36 hónap és az lenne a legjobb, ha mindenki megjegyezné a szavait. A Tesla vezérigazgatója azt állította, hogy az AI-hez szükséges energia mennyisége miatt nehéz lenne azt a Földön előállítani.

„Az Egyesült Államok jelenleg átlagosan csak körülbelül fél terawatt energiát használ. Képzeljék el, hogy elegendő erőművet kell építeni ahhoz, hogy ezt megduplázzák. Az emberek nem fogják fel, hogy ez valójában milyen nehéz feladat.”

Mivel az űrben nincs szükség akkumulátorra, sokkal olcsóbb lesz ezek elhelyezése. Azt mondja évente több mesterséges intelligenciát fognak felbocsátani és üzemeltetni az űrben, mint amennyi a Földön összesen van. A mesterséges intelligencia széles körű viták tárgyává vált, sokan kiemelik a hálózatokra nehezedő nagy terhelést és a szerverek működtetéséhez szükséges vízmennyiséget.