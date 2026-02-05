Újabb telefonos csalás terjed, te is veszélyben lehetsz

A mesterséges intelligencia által támogatott csalások hátborzongató új hulláma az időseket veszi célbal és csoportos beszedések által veszi el a pénzüket, miután klónozással veszik el a hangjukat.

Klónozással verik át az embereket – freepik.com

Klónozással lopnak a csalók

A bűnbandák mesterséges intelligencia általi technológiát használnak, hogy klónozzák az emberek hangjait, majd jogosulatlan telefonos csoportos beszedési megbízásokat hajtsanak végre egy csalási művelet részeként. A fejlett hangklónozás egy szervezet bűnözői művelet része, amely begyűjti az emberek személyes adatait, hogy csalást hajtson végre és zaklassa az áldozatokat.

Egy egyszerű életmódfelmérés kapcsán hívják fel az áldozatokat, majd begyűjtik az egészségügyi és személyes adatokat. A bűnözők ezeket az adatokat mesterséges intelligencia által generált hangklónok fejlesztésére használják, amelyekkel szimulálják a csoportos beszedési megbízásokhoz való hozzájárulást, megtévesztve még a legitim vállalkozásokat és pénzügyi szolgáltatókat is.

Ezeket az adatokat eladják vagy kiadják más bűnözői szerveknek, és az áldozat tudta nélkül fizetést kezdeményeznek. Gyakran ezt az ember észre sem veszi.

Amit látunk, az egy nagyon aggasztó kombinációja a réginek és az újnak: a hagyományos telefonos csalások, amelyeket új, aggasztó technikák támogatnak. A bűnözők nemcsak az áldozatok megtévesztésére használják a mesterséges intelligenciát, hanem arra is, hogy a törvényes rendszereket csalárd fizetések feldolgozására késztessék

– idézi az Express Louise Baxtert, a Nemzeti Kereskedelmi Szabványok Csalás Elleni Csoportjának vezetőjét.

A Derdap hadművelet révén az NTS az elmúlt hat hónapban közel 21 millió csaló telefonhívást blokkolt és 2000 számot zárolt le. A művelet 2022-ben kezdődött, amikor kiderült, hogy az egyesült királyságbeli fogyasztókat hideghívásokkal kényszerítették pénzügyi és személyes adatok megadására a bűnözőknek, akik ezután folyamatosan vettek részt a fogyasztók számláinak kifizetéseiben.

A Chartered Trading Standards Institute vezérigazgatója, John Herriman szerint a telefonos csalások új fordulata megmutatja, hogy a bűnözők hogyan használják ki a mesterséges intelligenciát. A hangklónozás egy magasabb szintre emeli a bűnözést, ezáltal nehezebb velük szemben védekezni.