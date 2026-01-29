Ízléstelen tett: azt állította, hogy rákos, egy vagyont csalt ki a brit államtól

A 39 éves Sarah Yarwood hamis kórházi leleteket és feljegyzéseket használt fel hazugságai alátámasztására. Azt állította, hogy rákos beteg, ráadásul egyedülálló, de valójában a partnerével élt együtt.

Egy csaló azt állította rákos, egy vagyont csalt ki a brit államtól Fotó: illusztráció, pexels.com

Azt állította rákos és már csak hat hónapja maradt hátra

Yarwood megélhetésre kért pénzt és akkor sem állt le vele, amikor gyanú merült fel az igényével kapcsolatban. A gátlástalan hazudozó addig ment, hogy a tisztviselőknek azt állította, hogy már csak hat hónapja van hátra.

Amikor a rendőrség kihallgatta, azt állította, hogy „rákos”, korábbról is súlyos betegségeket hazudott. Yarwood a hatóságoknak elmondta, hogy szklerózis multiplexben, Crohn-betegségben és Lewy-testes demenciában szenvedett.

Michael Maher bíró három év kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte és kijelentette, hogy a nő folytatólagos csalást követett el.

„Groteszk hazugságok egy halálos betegségről és a hamis orvosi levelek a bizonyítékok, amelyeket az egészségügyi hatósági kifizetések biztosítása érdekében írt” – mondta a bíró.

Ennek a csalásnak a legdöbbenetesebb része a puszta könyörtelensége.

A bíró elmondta, hogy az emberi együttérzés szerepet játszott abban, hogy nem vizsgálták meg megfelelően a juttatási kérelmeit. Teljesen gátlástalan személyként jellemezte a nőt, aki félelmetesen merész volt ebben a régóta tartó csalásban. A bíró hozzátette, hogy megfejte a rendszert és tovább pengette az érzelmes húrokat.

Yarwood hazugságai hat éven át: 2017 és 2023 között zajlottak. A bíróság szerint Yarwood 27 998 font személyes független kifizetést (kb. 12 230 000 forint) és 42 157 font (kb. 18 500 000 forint) hitelt kapott.

Tekintettel betegségére, hogy fél éven belül elhalálozhatott volna kérelmét „gyorsított eljárásban” bírálták el és automatikusan hároméves juttatást kapott - írja a The Sun.