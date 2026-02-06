RETRO RÁDIÓ

Mesterséges napfogyatkozás az űrben - Ez a kutatók új megoldása

Mindenki szereti az égi jelenségeket. Ez alól nem kivétel a napfogyatkozás sem, arra azonban sose gondoltunk, hogy mesterségesen is létre lehet ezt hozni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 21:00
napfogyatkozás nap föld naprendszer hold

A Nap nélkül nem lenne lehetséges az élet a Földön, azonban ez sokszor komoly problémát is okoz. A Naprendszer központi csillaga olyan erős kitöréseket hoz létre, amelyek képesek megzavarni a műholdakat, tönkretenni az elektromos hálózatokat, sőt akár a GPS-t is képesek lebénítani. A tudósok szerint már nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb nagy napvihar, hanem az, hogy fel vagyunk-e rá megfelelően készülve. A mesterséges napfogyatkozás előidézése azonban éppen ebben lenne a segítségünkre.

Mesterségesen hoznák létre a napfogyatkozást
Mesterségesen hoznák létre a napfogyatkozást Fotó: Pixabay

Miért szükséges mesterségesen előidézni a napfogyatkozást?

A világűrben is létezik időjárás, ez főleg a Nap viselkedését jelenti, amik lehetnek napkitörések, részecskeáramok és mágneses viharok is. Ezek akkor alakulnak ki, amikor a Nap hatalmas mennyiségű, elektromosan töltött anyagot lövell ki magából. Azonban ha ez eléri a bolygónkat, összeütközik a Föld mágneses terével, és ez okozza a problémákat. Ilyenkor csodálhatjuk meg a sarki fény lenyűgöző játékát, de komoly technikai gondokkal is szembe kell néznünk. A műholdak lelassulnak és elveszíthetik a a magasságukat, a navigációs rendszerek hibázhatnak, sőt akár teljes régiók maradhatnak áram nélkül.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a Nap körüli külső légkört, ezt hívják koronának, nagyon nehéz megfigyelni. Azonban pont innen indulnak a legveszélyesebb kitörések, de a Nap fénye egyszerűen eltakarja ezt a régiót. Viszont létezik olyan alkalom, amikor láthatóvá válik a korona, ez pedig akkor lehetséges, amikor teljes napfogyatkozás van. Csakhogy ezek az alkalmak nagyon ritkák, és csupán pár percig tartanak.

Egy nemzetközi kutatócsoport (brit vezetéssel) azonban most egy új megoldáson gondolkozik. A terv neve MESOM, és a lényege az, hogy a Holdat használják egy természetes  "napellenzőként". A kutatócsoport terve szerint egy kis műhold úgy repülne, hogy rendszeresen belekerüljön a Hold árnyékába, ezzel havonta létrehozva egy mesterséges, hosszú napfogyatkozást. Ha jobban látjuk mi történik a Naprendszer központi csillaga körül, akkor sokkal pontosabban előre tudjuk jelezni a veszélyes napviharokat.

A tervezett küldetés mindössze két év alatt annyi adatot gyűjtene, amennyihez a Földről több mint 80 évnyi napfogyatkozásra lenne szükség. Ezért mondják a kutatók, hogy a MESOM egy egyszeri, különleges lehetőség a Nap működésének mélyebb megértésére - számolt be róla a Köpönyeg.

A projektet már benyújtották az Európai Űrügynökséghez. Ha zöld utat kap, a kilövés a 2030-as években meg is történhet.

 

