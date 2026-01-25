Idén teljesen eltűnik az égről a nap

Mint minden héten, most is megmutatjuk, melyek voltak azok a cikkek, amik a leginkább megragadták az olvasók figyelmét. Voltak köztük égi jelenségek, fiatal eltűnt, valamint az időjárás is lázban tartotta az embereket.

Rengeteg égi jelenség lesz idén, többek között teljes napfogyatkozás is. Fotó: Pexels

Milyen égi jelenségek lesznek idén

A napokban látott sarki fény csak a kezdet volt, ugyanis 2026 az eddigi egyik leglátványosabb év lesz. Várható idén teljes napfogyatkozás, gigantikus szuperholdak és hullócsillagzápor is. Ha érdekel, hogy a különleges égi jelenségek miatt mikor érdemes figyelni az eget, azt ide kattintva megtudhatod.

Szívszorítóan búcsúztak Egressy Mátyástól

Az emberek többsége figyelemmel kísérte annak a 18 éves teniszezőnek a sorsát, aki még múlt héten pénteken ment el szórakozni a barátaival, azonban szombat hajnaléban eltűnt, és azóta sem adott életjelet magáról. Később többen is látták, azonban nem sikerült megállítaniuk. Az eddigi információk szerint felmehetett a lánchídra, ahonnan beleeshetett a Dunába. Egy hajó kamerája rögzítette, ahogy egy Mátyáshoz hasonló fiú a folyóba esik, valamint megtalálták a kulccsomóját a hídon.

A fiútól valaki egy érzelmes verssel búcsúzott, amit a Lánchídon helyeztek el. A verset itt tudod elolvasni.

Változik a közlekedés

A hazai közlekedés az alapjaiban változik meg idén, ugyanis változik a KRESZ, ami új jelzőtáblákat is hoz magával. Előfordulhat, hogy olyan táblával, vagy táblákkal találkozunk majd út közben, amikkel eddig csak külföldön, vagy még ott sem. Ha érdekelnek az új táblák, akkor kattints ide.

Képünk illusztráció. Fotó: Róka László / MTI

Kiderül, mikor jön a tavasz?

A néphagyomány szerint a pálfordulás napja mutatja meg, hogy mikor fog beköszönteni az igazi tavasz. A pálfordulás napja január 25, ekkor derül ki, hogy mit is tartogat számunkra az időjárás. Ha érdekel, hogy mikor fog idén elkezdődni az igazi tavasz, itt megnézheted.

Lincshangulat a Bikás parkban

Valaki gombostűvel tűzdelt paprikaszeleteket és répakarikákat dobált szét az újbudai Bikás parkban, ami miatt forrnak az indulatok. Az állatvédők szerint valaki madarakkal akart végezni, azonban ez akár gyerekekre is veszélyes lehet. A helyiek között lincshangulat alakult ki az eset miatt, sokan napi szinten járnak ki a parkba. Ha érdekel a teljes cikk, itt elolvashatod.