„Biztos nincs lelke ” - Lincshangulat alakult ki a Bikás parkban történtek miatt

Forrnak az indulatok Újbudán: valaki gombostűvel megtűzdelt paprikaszeleteket és répakarikákat szórt szét a Bikás parkban. A helyieket mélységesen felháborította az eset, féltik a gyermekeiket és háziállataikat.

A Bikás parkban talált gombostűvel átszúrt répa és paprika / Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés

Gombostűvel átszúrt zöldségek a Bikás parkban

Az esetről a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés számolt be a Facebook-oldalán: valószínűsíthető, hogy valakik madarakat akartak ölni. Az egyesület felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy gyerekekre is veszélyes lehet a gombostűs zöldség. Információik szerint az illetékesek megkezdték a park átvizsgálását és mindenkit óvatosságra intenek. Azt tanácsolják, hogy mindenki legyen nagyon körültekintő a parkban.

A helyiek között lincshangulat alakult ki, közutálat zúdul az – egyelőre – ismeretlen tettesre, vagy tettesekre. Sokan szeretik a parkot és napi szinten járnak oda. Az egyébként biztonságos és nyugodt környéken élőket sokkolta az eset.

Mi évek óta rendszeresen járunk oda a kutyánkat sétáltatni, de eddig nem emlékszem, hogy bármi hasonló lett volna a Bikás parkban. Szerintem egy darabig most nem megyünk arra… Szörnyű... lassan már félve teszem ki a lábamat a főváros utcáira

– mondta a Metropolnak egy környéken élő nő. A közösségi médiában is forrnak az indulatok. Rengeteg dühös hozzászólás árasztotta el a figyelemfelhívó poszt alatti kommentszekciót:

„Verje meg a Jóisten, de nagyon, az összes olyan embert, aki bántja az állatokat.”

„Elkapni és megetetni vele...”

„Biztos nincs lelke annak, aki ilyet csinált.”

„Rohadjon meg, utolsó senkiházi!”

„Borzalom, hogy ilyen mocskos tettre van ereje, ideje.”

„Rohadjon le az ilyen agyhalott keze!”

A kutyámat se, a gyerekemet se lehet el vinni lassan sehova a sok idióta miatt!

A Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés pénzjutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. IDE kattintva bővebb információt találsz.