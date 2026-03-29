Újabb magyar Liverpoolban; Szalah ügynöke is reagált
Foci a főszerepben. Pécsi Ármin mellett Mohamed Szalah és Robbie Keane a legolvasottabb cikkekben.
Nem kizárt, hogy Pécsi Ármin személyében hosszabb távon magyar kapusa lehet a Liverpoolnak.
Pécsi Ármin előreléphet
Sadio Mané, Roberto Firmino és Trent Alexander-Arnold után rövidesen újabb kulcsjátékosok hagyják el a Liverpool labdarúgócsapatát a Jürgen Klopp-éra legjobbjai közül. Andy Robertson, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mellett rövidesen a 33 éves Alisson Becker pótlását is meg kell oldani. A lassan nyolc éve a Vörösöket szolgáló brazil kapus szerződése jövőre jár le az Anfielden – így nagy valószínűséggel akkor ingyen, vagy már idén, némi pénz fejében távozhat az angol sztárklubtól. A Yahoo Sports terjedelmes cikke szerint a „kiemelkedő szupertehetség”, „izgalmas csodagyerek” Pécsi Ármin lehet a „tökéletes utóda”.
Szalah ügynöke reagált
Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy a nyáron elhagyja a Liverpoolt, ezzel lezárul a kilenc éven át tartó sikersztori. Bár a szerződése eredetileg 2027-ig szólt, a klub egy nagyvonalú gesztussal már most, az idény végén elengedi, így az egyiptomi sztár ingyen távozhat. Szalah ügynöke azonban egy különös dologra hívta fel a figyelmet.
Robbie Keane Párizsban tűnt fel
A Ferencváros 4-2-es összesítéssel alulmaradt a portugál Braga ellen, így az Európa-liga nyolcaddöntője jelentette a búcsút. Robbie Keane csapata innentől a bajnoki cím megvédésére és a Magyar Kupa visszahódítására koncentrálhat. A válogatott szünet miatt jelenleg nincs tétmérkőzés, így a játékosok rövid pihenőt kaptak, és a vezetőedző is kihasználhatta szabadidejét: Robbie Keane feleségével Franciaországba utazott.
