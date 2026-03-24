Itt a vége, bejelentést tett a Liverpool: Szalah mehet, amerre lát

Mélyütés ez a hír Szoboszlai Dominiknak a legjobb liverpooli barátjáról. Mohamed Szalah nyáron távozik az Anfieldről.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.24. 21:06
Mohamed Szalah a 2025/26-os futballszezon végén, 9 év után távozik a klubtól – jelentették be a Liverpoolt FC hivatalos weboldalán.

Kerkez Milos (jobbra) és Szoboszlai Dominik (jobbra) közeli jó barátot veszítenek el Mohamed Szalah távozásával        Fotó: AFP

Miután a négyszeres Premier League-gólkirály, többek között kétszer bajnoki címet és egyszer Bajnokok Ligáját nyert Szalah megállapodott a vezetőkkel a nyári szakításról, azt akarta, hogy a döntésről mielőbb tájékoztassák a szurkolókat. Ezzel is a tiszteletét akarta kifejezni feléjük.

Mohamed Szalah dobogós a Pool góllövőlistáján

A magyar válogatottnál készülő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közeli jó barátja 2017 nyarán az AS Romától igazolt a Poolhoz, és azóta a Vörösök történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Nem csak a megnyert trófeákkal, de az eddigi 435 tátmeccsen szerzett 255 góljával is. Ezzel minden idők harmadik legeredményesebb Liverpool-támadója Ian Rush (339) és Roger Hunt (280) mögött.

Mohamed Szalah a szezonból hátralévő időszakban arra összpontosít, hogy minél sikeresebben búcsúzhasson el Liverpooltól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
