Itt a vége, bejelentést tett a Liverpool: Szalah mehet, amerre lát

Mohamed Szalah a 2025/26-os futballszezon végén, 9 év után távozik a klubtól – jelentették be a Liverpoolt FC hivatalos weboldalán.

Kerkez Milos (jobbra) és Szoboszlai Dominik (jobbra) közeli jó barátot veszítenek el Mohamed Szalah távozásával Fotó: AFP

Miután a négyszeres Premier League-gólkirály, többek között kétszer bajnoki címet és egyszer Bajnokok Ligáját nyert Szalah megállapodott a vezetőkkel a nyári szakításról, azt akarta, hogy a döntésről mielőbb tájékoztassák a szurkolókat. Ezzel is a tiszteletét akarta kifejezni feléjük.

Mohamed Szalah dobogós a Pool góllövőlistáján

A magyar válogatottnál készülő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közeli jó barátja 2017 nyarán az AS Romától igazolt a Poolhoz, és azóta a Vörösök történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Nem csak a megnyert trófeákkal, de az eddigi 435 tátmeccsen szerzett 255 góljával is. Ezzel minden idők harmadik legeredményesebb Liverpool-támadója Ian Rush (339) és Roger Hunt (280) mögött.

Mohamed Szalah a szezonból hátralévő időszakban arra összpontosít, hogy minél sikeresebben búcsúzhasson el Liverpooltól.