Készül a meglepetés, magyar csodagyerekre vár a Liverpool

Sadio Mané, Roberto Firmino és Trent Alexander-Arnold után rövidesen újabb kulcsjátékosok hagyják el a Liverpool labdarúgócsapatát a Jürgen Klopp-éra legjobbjai közül. Andy Robertson, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mellett rövidesen a 33 éves Alisson Becker pótlását is meg kell oldani. A lassan nyolc éve a Vörösöket szolgáló brazil kapus szerződése jövőre jár le az Anfielden – így nagy valószínűséggel akkor ingyen, vagy már idén, némi pénz fejében távozhat az angol sztárklubtól. A Yahoo Sports terjedelmes cikke szerint a "kiemelkedő szupertehetség", "izgalmas csodagyerek" Pécsi Ármin lehet a "tökéletes utóda".

Mamardasvili (balra) aggodalmasan nézhet vissza a mögötte helyezkedő Pécsi Árminra: közülük kerül ki Alisson utóda? Fotó: AFP

A 21 éves magyar kapus egyelőre a Pool juniorcsapatának erőssége, de a profikkal edz és többször eljutott már Szoboszlai Dominikék kispadjáig. A még mindig remekül védő, de egyre sérülékenyebb Alisson pótlására az a grúz Giorgi Mamardasvili lenne hivatott, aki most is a második számú kapus a keretben. Csakhogy a brazil helyettesítései alkalmával (mint például legutóbb, a Brightonban 2-1-re elvesztett Premier League-meccsen is) eddig nem volt valami meggyőző.

Pécsi Ármin lehet a hosszú távú megoldás

Az tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy Pécsi és a 25 éves Mamardasvili versenyezhessenek egymással a posztért, hiszen lelkes és sikerre éhes fiatalokként mindketten profitálhatnak a rivalizálásból.

A cikk szerint Pécsi ugyan nem érkezett valami nagy csinnadrattával Liverpoolba, de az edzéseken és az U21-es csapat egyik legjobbjaként felhívta magára a figyelmet. Pontosan az jellemzi, amit az Anfielden elvárnak egy moden kapustól: ruganyos, gyors, briliánsan reagál a gólhelyzetekben, kimagasló a játékintelligenciája, remekül mozdul ki a kapujából és nagyon jól véd még kiszolgáltatott helyzetben is az egy, egy elleni szituációkban. Mindezek miatt tartják korosztályában az európai futball egyik legjobbjának, aki hosszú távon Alisson ideális utóda lehet a Liverpoolban.