Készül a meglepetés, magyar csodagyerekre vár a Liverpool

Közeleg az őrségváltás a Liverpool kapujában. Ki lesz a rövidesen távozó Alisson utóda a kapusposzton? Pécsi Ármint méltónak látják erre a nagy feladatra.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.03.25. 12:00
Sadio Mané, Roberto Firmino és Trent Alexander-Arnold után rövidesen újabb kulcsjátékosok hagyják el a Liverpool labdarúgócsapatát a Jürgen Klopp-éra legjobbjai közül. Andy Robertson, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mellett rövidesen a 33 éves Alisson Becker pótlását is meg kell oldani. A lassan nyolc éve a Vörösöket szolgáló brazil kapus szerződése jövőre jár le az Anfielden – így nagy valószínűséggel akkor ingyen, vagy már idén, némi pénz fejében távozhat az angol sztárklubtól. A Yahoo Sports terjedelmes cikke szerint a "kiemelkedő szupertehetség", "izgalmas csodagyerek" Pécsi Ármin lehet a "tökéletes utóda".

Mamardasvili (balra) aggodalmasan nézhet vissza a mögötte helyezkedő Pécsi Árminra: közülük kerül ki Alisson utóda?         Fotó: AFP

A 21 éves magyar kapus egyelőre a Pool juniorcsapatának erőssége, de a profikkal edz és többször eljutott már Szoboszlai Dominikék kispadjáig. A még mindig remekül védő, de egyre sérülékenyebb Alisson pótlására az a grúz Giorgi Mamardasvili lenne hivatott, aki most is a második számú kapus a keretben. Csakhogy a brazil helyettesítései alkalmával (mint például legutóbb, a Brightonban 2-1-re elvesztett Premier League-meccsen is) eddig nem volt valami meggyőző. 

Pécsi Ármin lehet a hosszú távú megoldás

Az tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy Pécsi és a 25 éves Mamardasvili versenyezhessenek egymással a posztért, hiszen lelkes és sikerre éhes fiatalokként mindketten profitálhatnak a rivalizálásból.

A cikk szerint Pécsi ugyan nem érkezett valami nagy csinnadrattával Liverpoolba, de az edzéseken és az U21-es csapat egyik legjobbjaként felhívta magára a figyelmet. Pontosan az jellemzi, amit az Anfielden elvárnak egy moden kapustól: ruganyos, gyors, briliánsan reagál a gólhelyzetekben, kimagasló a játékintelligenciája, remekül mozdul ki a kapujából és nagyon jól véd még kiszolgáltatott helyzetben is az egy, egy elleni szituációkban. Mindezek miatt tartják korosztályában az európai futball egyik legjobbjának, aki hosszú távon Alisson ideális utóda lehet a Liverpoolban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
