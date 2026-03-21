Dráma a Liverpool meccsén: Kerkez gólt lőtt, majd távoznia kellett

Nem elég, hogy kikapott a bajnok, még alapembereket is veszített. Kerkez Milos sérülten sétált le a pályáról a Brighton-Liverpool meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 15:43
Módosítva: 2026.03.21. 15:50
premier league szoboszlai dominik kerkez milos

Szó szerint kőkemény ellenfél várt a Premier League címvédőjére Angliában. A Brighton-Liverpool meccsen Kerkez Milos gólt szerzett, mégis több sérülésről marad emlékezetes a találkozó. Hugo Ekitiké már a nyolcadik percben lesántikált a pályáról, nem sokkal később pedig a vezetést is megszerezte a Brighton. Ezt követően Kerkez Milos egyenlített az ellenfél gólpasszából, a magyar védő ekkor még nem tudta, hogy bicegve kell majd távoznia.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos itt még a gólt ünneplik a Brighton-Liverpool meccsen Fotó: Liverpool FC

A második félidőben Danny Welbeck másodszor is betalált, a lesgyanús gólt megadta a bíró és a VAR is, ezzel 2-1 volt a Brighton javára. Kerkez Milost többször is buktatták, s az egyik párharc után a 76. percben vészjóslóan bicegve, lassan hagyta el a pályát. Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyit kell kihagynia a válogatott játékosnak, mint ahogy az is kérdéses, hogy haza tud-e térni a válogatott felkészülési meccseire.

Brighton-Liverpool: megérdemelt siker

A meccset végül 2-1-re nyerte a hazai csapat, a Brighton összességében jobban játszott a Liverpoolnál.

Videón Kerkez Milos egyenlítő gólja

 

 

