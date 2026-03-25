Teljes a bizonytalanság, váratlan bejelentést tett Mohamed Szalah ügynöke

Az egyiptomi sztár 9 év után hagyja el a Liverpoolt. Mohamed Szalah ügynöke egy különös dologra hívta fel a figyelmet.

Létrehozva: 2026.03.25. 19:00
Mohamed Szalah Liverpool liverpooli szerződés

Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy a nyáron elhagyja a Liverpoolt, ezzel lezárul a kilenc éven át tartó sikersztori. Bár a szerződése eredetileg 2027-ig szólt, a klub egy nagyvonalú gesztussal már most, az idény végén elengedi, így az egyiptomi sztár ingyen távozhat. Szalah ügynöke azonban egy különös dologra hívta fel a figyelmet. 

Mohamed Szalah ügynöke egy különös dologra hívta fel a figyelmet
Mohamed Szalah ügynöke egy különös dologra hívta fel a figyelmet Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Mohamed Szalah ügynöke óva inti a szurkolókat

A Liverpool úgy döntött, nem kér átigazolási díjat az egyiptomi sztárért, így Mohamed Szalah a nyáron szabadon igazolhatóvá válik. Ez óriási gesztus a klub részéről, hiszen a támadó így közvetlenül tárgyalhat az érdeklődőkkel – márpedig kérőkből biztosan nem lesz hiány. Európa topcsapatai mellett több külföldi ajánlat is befuthat, ami komoly versenyhelyzetet teremthet érte. 

A döntés akár azt is jelentheti, hogy Szalah továbbra is Európában marad, azonban egyelőre semmi sem dőlt el. Ügynöke, Ramy Abbas is igyekezett lehűteni a kedélyeket: hangsúlyozta, hogy még ők sem tudják, hol folytatja pályafutását az egyiptomi klasszis, így vigyázni kell a kattintásvadász cikkekkel.

Még mi sem tudjuk, hogy Szalah hol fog szerepelni a következő idényben, senki nem tudja. Mindenki vigyázzon a kattintásvadász tartalmakkal

- idézi a Magyar Nemzet Mohamed Szalah ügynökét. 

Mohamed Szalah dobogós a Pool góllövőlistáján

A magyar válogatottnál készülő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közeli jó barátja 2017 nyarán az AS Romától igazolt a Poolhoz, és azóta a Vörösök történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Nem csak a megnyert trófeákkal, de az eddigi 435 tétmeccsen szerzett 255 góljával is. Ezzel minden idők harmadik legeredményesebb Liverpool-támadója Ian Rush (339) és Roger Hunt (280) mögött.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu