Teljes a bizonytalanság, váratlan bejelentést tett Mohamed Szalah ügynöke

Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy a nyáron elhagyja a Liverpoolt, ezzel lezárul a kilenc éven át tartó sikersztori. Bár a szerződése eredetileg 2027-ig szólt, a klub egy nagyvonalú gesztussal már most, az idény végén elengedi, így az egyiptomi sztár ingyen távozhat. Szalah ügynöke azonban egy különös dologra hívta fel a figyelmet.

Mohamed Szalah ügynöke óva inti a szurkolókat

A Liverpool úgy döntött, nem kér átigazolási díjat az egyiptomi sztárért, így Mohamed Szalah a nyáron szabadon igazolhatóvá válik. Ez óriási gesztus a klub részéről, hiszen a támadó így közvetlenül tárgyalhat az érdeklődőkkel – márpedig kérőkből biztosan nem lesz hiány. Európa topcsapatai mellett több külföldi ajánlat is befuthat, ami komoly versenyhelyzetet teremthet érte.

A döntés akár azt is jelentheti, hogy Szalah továbbra is Európában marad, azonban egyelőre semmi sem dőlt el. Ügynöke, Ramy Abbas is igyekezett lehűteni a kedélyeket: hangsúlyozta, hogy még ők sem tudják, hol folytatja pályafutását az egyiptomi klasszis, így vigyázni kell a kattintásvadász cikkekkel.

Még mi sem tudjuk, hogy Szalah hol fog szerepelni a következő idényben, senki nem tudja. Mindenki vigyázzon a kattintásvadász tartalmakkal

- idézi a Magyar Nemzet Mohamed Szalah ügynökét.

Mohamed Szalah dobogós a Pool góllövőlistáján

A magyar válogatottnál készülő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közeli jó barátja 2017 nyarán az AS Romától igazolt a Poolhoz, és azóta a Vörösök történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Nem csak a megnyert trófeákkal, de az eddigi 435 tétmeccsen szerzett 255 góljával is. Ezzel minden idők harmadik legeredményesebb Liverpool-támadója Ian Rush (339) és Roger Hunt (280) mögött.