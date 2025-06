Szentkirályi Alexandra: A Tisza-Karácsony-Vitézy csődkoalíció alkalmatlansága ma is világos!

Magyar Péterék megmutatták mit is lehet várni a Tiszától: csődöt

Karácsony utcára vinné a BKV dolgozókat, sztrájkbizottságot is sürget.

"Magyar Péter és Karácsony Gergely most is azt a két dolgot csinálják amihez leginkább értenek: hazudnak és másokra mutogatnak"- tisztázta Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető szerint, most éppen a miniszterelnökre. De nem a miniszterelnök, nem a kormány, hanem Karácsony és a Tisza vitték csődbe az ország leggazdagabb városát úgy, hogy Tarlós Istvántól több, mint 200 milliárdos megtakarítást vett át Karácsony, de hiába volt az évi 150 milliárddal több iparűzési adóbevétel is.

A budapestiek pénzét elfolyatták a haverokhoz, kampányokra, bizottságokba. A Tisza és Vitézy csatlakozásával pedig csak romlott a helyzet. Öncélúan elszórtak ugyanennyit a rákosrendezői szeméttelepre. Példátlan, történelmi bűn!

- hangsúlyozta Szentkirályi, aki számokkal is alátámasztotta a Metropol olvasóinak, mennyi pénzből is dőzsöl Karácsony és a Magyar Péter által agyhalottnak nevezett fővárosi Tisza frakció.

Egyedül Karácsony panaszkodik, közben rekordbevételei vannak

Karácsony Gergely és a Tisza csődbe vitték az ország leggazdagabb városát, mégis másra mutogatnak és pénztelenségről beszélnek. A számok viszont egészen mást mutatnak Szentkirályi szerint:

a főváros éves iparűzési adóbevétele 2020–2025 között 161 milliárd forinttal nőtt.

A szolidaritási hozzájárulás ugyanebben az időszakban 67 milliárddal.

A kettő szummája tehát azt mutatja: évente tisztán majd 100 milliárd forinttal több adóbevétele van a fővárosnak most, mint 2020-ban. A szolidaritási hozzájárulás nem „büntetés” – országszerte 858 település fizeti a szerényebb költségvetésű önkormányzatoknak. Ebből 857 meg tudja oldani. Budapest vezetése már 2024. novemberében tudta, hogy 2025-ben 89 milliárd lesz a befizetendő összeg – mégis 50 milliárdos lyukat terveztek a költségvetésbe majd aláírtak egy 50,9 milliárdos szerződést is Rákosrendezőre, plusz vállaltak rá 25 milliárdért rekultivációt is. És most, hogy nem jön ki a matek, el akarják játszani az áldozatot

-mutatott rá a részletekre a frakcióvezető. Hozzátette:"Nem lehet egyszerre elverni a pénzt és panaszkodni, hogy nincs".