Ukrán színekben alakult meg a legújabb Tisza-sziget

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vette észre, hogy az ukrán kémként beazonosított Tseber Roland a közösségi oldalán megosztotta az általa alapított Tisza-sziget logóját. A kormánypárti politikus azt írta: A Tisza Párt kék-fehér, a kormány azonban inkább marad a piros-fehér-zöldnél - írja a Ripost.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízásából alapított Tisza-szigetet Tseber Roland ukrán kém Forrás: Instagram

Van még kérdés?

- írta a bejegyzéséhez Menczer Tamás. A napokban aRipost arról írt, hogy Kárpátalján megalapították a "TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága" nevű civil szervezetet, aminek a vezetője és kapcsolattartója is Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse, akit kémtevékenység gyanúja miatt nemrég kitoloncoltak Magyarországról.

A szervezetet 2025. április 29-én, az Ungvártól mintegy négy kilométerre, délnyugati irányban található Minaj településen jegyezték be. A hivatalos dokumentáció szerint a szervezetben minden tisztséget Tseber Roland visel, aki az ukrán politikai és katonai élet ismert szereplője: a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Volodimir Zelenszkij által alapított Nép Szolgája párt tagja.

A Tisza-sziget megalapítása azért fontos fejlemény, mert Tseber Roland Ivanovics központi figurája volt az ukrán kémbotránynak. Nemzetbiztonsági okokból már 2024 őszén kiutasították Magyarországról. Tseber vélhetően azóta beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.

Fontos továbbá, hogy Tseber szoros, baráti kapcsolatot ápol Magyar Péterrel. A Tisza Párt elnökének ukrajnai látogatásain személyesen kísérte, közös képeik és bejegyzéseik rendszeresen felkerültek az internetre, gyakran „Peter Madyar”-ként emlegetve őt és kiemelve elkötelezettségét Ukrajna uniós tagsága mellett.

Rengeteg közös fotó készült Tseberről és Magyarról



