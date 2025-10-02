"Nem 1-2 csikk" - fotókkal bizonyítják a bulinegyed lakói, hogy tarthatatlan az élet Erzsébetvárosban

Szabó György rabbi is felszólalt a képviselőkkel egyetemben, aki az egyik kezdeményezője volt a kiválásnak. Beszédében elmondta, hogy nem egyházi személyként, hanem lakóként szólal fel. Kiemelte, hogy a kezdeményezés nem „zsidó kezdeményezés”, hanem minden polgár érdeke mentén tették azt meg.

A hosszú és feszült vita végén a képviselő-testület végül elfogadta a polgármester előterjesztését, amely kimondta: Erzsébetváros meg kívánja őrizni területi egységét és nem támogatja a kiválást. Ugyanakkor a Fidesz-frakció nem vett részt a szavazáson, az MKKP képviselője, Firnigel Lóránd pedig tartózkodott. Mindenki más megszavazta a határozatot, miszerint Erzsébetváros marad olyan, amilyen eddig volt.

A polgármester visszautasítja a vádakat. Niedermüller Péter szerint a kerület nem kísérletezik, hanem gyalogosbarát utcákat alakít ki és azt mondja: felelőtlenség életveszéllyel riogatni, amikor Budapest egészében itt költik a legtöbbet közterületek takarítására. Szerinte „van 1-2 csikk”, de nem több. Éppen ez a kijelentés váltotta ki a lakók tiltakozását és az új, szemetes fotókat gyűjtő oldal elindítását.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője szerint Erzsébetvárosban „elszabadult a pokol”, a lakók joggal követelnek népszavazást, és a kerület vezetése a „bulimaffia” érdekeit szolgálja.

A politikus szerint nemcsak a nyugalom és a tisztaság esik ennek áldozatául, hanem most egy volt idősek otthona is, amelyet a bulibáróknak játszanak át, 300 millió forintos támogatással. Benedek Zsolt fideszes képviselő pedig úgy fogalmazott: a baloldali vezetés nem a helyiek, hanem a kocsmák érdekeit képviseli, és „kocsma kartellt” épített ki az éjféli nyitvatartási engedélyekkel.

Erzsébetváros szenved

A helyiek eközben szeméttel, zajjal és zsúfoltsággal küzdenek. A fotókat gyűjtő oldal új fegyver lehet a kezükben: láthatóvá, kézzelfoghatóvá teszi azt, amit nap mint nap átélnek. Az eldobált poharak, az utcára borított kukák és a cigarettacsikkek nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem az élhetőség határait feszegetik. Erzsébetváros lakói egyre inkább úgy érzik, saját otthonukból szorítják ki őket a romkocsmák, az éjszakai hangzavar és a tömeges legénybúcsúk. A legélesebb kritikát a bulinegyedről Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója fogalmazta meg, még akkor, amikor csak tervek voltak az új sétálóutcák kialakítására:

Budapest egyre gyorsabban csúszik lefelé a Kelet-Európa Bangkokja pozíció felé. Ezek a döntések nem a minőségi turizmust, hanem a kocsmaturistákat szolgálják ki – azokkal együtt, akik hasznot húznak ebből.

Kőrösi szerint a számok ugyan jól mutatnak, de az ideérkező turisták jelentős része inkább kárára, mint hasznára van a városnak. Egy hétvégi buliturista gyakran olcsó, sokszor be sem jelentett szálláson lakik, szintén kétes hátterű éttermekben eszik és a város valódi kulturális szolgáltatásait nem veszi igénybe. Ehelyett viszont „isznak, rengeteget” – mondja a szakember. A számlát pedig a budapestiek fizetik: koszos utcák, romló közbiztonság és élhetetlenné váló lakóövezet.