"Nem 1-2 csikk" - fotókkal bizonyítják a bulinegyed lakói, hogy tarthatatlan az élet Erzsébetvárosban

Új közösségi oldal indult a hetedik kerületben, ahová a fotókat gyűjtik, hogy mindenki lássa, mit élnek át nap mint nap a bulinegyed lakói. Erzsébetvárosban tarthatatlan a helyzet, miközben Niedermüller Péter a bulimaffia érdekeit szolgálja és elbagatellizálja a helyi szemétproblémát.
Erzsébetvárosban régóta tarthatatlan a helyzet: a híres-hírhedt bulinegyed lakói koszban, közlekedési káoszban és állandó zajban kénytelenek élni. A hétvégi hajnalokon széttört üvegek, eldobott cigarettacsikkek, szemétkupacok és hangoskodó tömegek maradnak az utcákon, miközben a helyiek úgy érzik, magukra hagyták őket a döntéshozók. Most azonban több új front nyílt a küzdelemben: a helyi rabbik polgárőrséget szerveztek és népszavazást is kezdeményeztek a kerületből való kiválásra, amit leszavazott kedden a helyi önkormányzat. A vita heves volt, a lakók és az ötletet adó rabbi is felszólalt, végül azonban a testület a kerület egysége mellett tette le a voksát. Most elindult egy közösségi oldal, ahová bárki feltöltheti a bulinegyedben tapasztalt szemétről készült fotókat.
Az oldal létrehozói azt írják:
Nem 1-2 csikkről van szó, hanem élhetetlenné vált környezetről, amit dokumentálni kell.
Már az első napokban több döbbenetes kép felkerült az erzsébetvárosi utcák állapotáról, amelyek világosan cáfolják Niedermüller Péter polgármester állítását, miszerint csak egy-két elszórt cigarettacsikk okoz gondot. A helyiek szerint a fotók bizonyítékai annak, hogy a probléma jóval nagyobb, mint amennyit a kerület vezetése beismer.
A feszültség egyre nő. Mint ahogy azt a Metropol megírta, Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményeztek, hogy Belső-Erzsébetváros, vagyis a bulinegyed váljon le a VII. kerületről és csatlakozzon inkább az V., VI. vagy VIII. kerülethez. Szerintük a közlekedési káosz, a kosz és a félelem miatt élhetetlenné vált a városrész, a helyieket pedig magukra hagyták a hatóságok. Korábban már polgárőrséget is szerveztek, aztán úgy gondolták, hogy csak egy drasztikus lépés, a kiválás hozhat megoldást.
Az ülésen teltház volt, ami azt jelenti, hogy 15 képviselő vett részt, így a testület határozatképes volt. A rendkívüli ülést Niedermüller Péter polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva: a képviselő-testületnek nyilatkozatot kell elfogadnia a kerület területi egységének és integritásának védelméről.
Tiszteletben tartjuk a népszavazás intézményét, de ki kell állnunk a kerület közösségi identitása és működése mellett
– mondta a polgármester.
Szabó György rabbi is felszólalt a képviselőkkel egyetemben, aki az egyik kezdeményezője volt a kiválásnak. Beszédében elmondta, hogy nem egyházi személyként, hanem lakóként szólal fel. Kiemelte, hogy a kezdeményezés nem „zsidó kezdeményezés”, hanem minden polgár érdeke mentén tették azt meg.
A hosszú és feszült vita végén a képviselő-testület végül elfogadta a polgármester előterjesztését, amely kimondta: Erzsébetváros meg kívánja őrizni területi egységét és nem támogatja a kiválást. Ugyanakkor a Fidesz-frakció nem vett részt a szavazáson, az MKKP képviselője, Firnigel Lóránd pedig tartózkodott. Mindenki más megszavazta a határozatot, miszerint Erzsébetváros marad olyan, amilyen eddig volt.
A polgármester visszautasítja a vádakat. Niedermüller Péter szerint a kerület nem kísérletezik, hanem gyalogosbarát utcákat alakít ki és azt mondja: felelőtlenség életveszéllyel riogatni, amikor Budapest egészében itt költik a legtöbbet közterületek takarítására. Szerinte „van 1-2 csikk”, de nem több. Éppen ez a kijelentés váltotta ki a lakók tiltakozását és az új, szemetes fotókat gyűjtő oldal elindítását.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője szerint Erzsébetvárosban „elszabadult a pokol”, a lakók joggal követelnek népszavazást, és a kerület vezetése a „bulimaffia” érdekeit szolgálja.
A politikus szerint nemcsak a nyugalom és a tisztaság esik ennek áldozatául, hanem most egy volt idősek otthona is, amelyet a bulibáróknak játszanak át, 300 millió forintos támogatással. Benedek Zsolt fideszes képviselő pedig úgy fogalmazott: a baloldali vezetés nem a helyiek, hanem a kocsmák érdekeit képviseli, és „kocsma kartellt” épített ki az éjféli nyitvatartási engedélyekkel.
A helyiek eközben szeméttel, zajjal és zsúfoltsággal küzdenek. A fotókat gyűjtő oldal új fegyver lehet a kezükben: láthatóvá, kézzelfoghatóvá teszi azt, amit nap mint nap átélnek. Az eldobált poharak, az utcára borított kukák és a cigarettacsikkek nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem az élhetőség határait feszegetik. Erzsébetváros lakói egyre inkább úgy érzik, saját otthonukból szorítják ki őket a romkocsmák, az éjszakai hangzavar és a tömeges legénybúcsúk. A legélesebb kritikát a bulinegyedről Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója fogalmazta meg, még akkor, amikor csak tervek voltak az új sétálóutcák kialakítására:
Budapest egyre gyorsabban csúszik lefelé a Kelet-Európa Bangkokja pozíció felé. Ezek a döntések nem a minőségi turizmust, hanem a kocsmaturistákat szolgálják ki – azokkal együtt, akik hasznot húznak ebből.
Kőrösi szerint a számok ugyan jól mutatnak, de az ideérkező turisták jelentős része inkább kárára, mint hasznára van a városnak. Egy hétvégi buliturista gyakran olcsó, sokszor be sem jelentett szálláson lakik, szintén kétes hátterű éttermekben eszik és a város valódi kulturális szolgáltatásait nem veszi igénybe. Ehelyett viszont „isznak, rengeteget” – mondja a szakember. A számlát pedig a budapestiek fizetik: koszos utcák, romló közbiztonság és élhetetlenné váló lakóövezet.
