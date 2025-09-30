Óriási cirkusz volt a rendkívüli ülésen Erzsébetvárosban

Feszült hangulatban zajlott kedd reggel Erzsébetváros rendkívüli testületi ülése, ahol a bulinegyed okozta súlyos problémák miatt felmerült: kiváljon-e Belső-Erzsébetváros a VII. kerületből. A vita heves volt, a lakók és az ötletet adó rabbi is felszólalt, végül azonban a testület a kerület egysége mellett tette le a voksát.
Rendkívüli testületi ülést tartott kedden Erzsébetváros Önkormányzata. Egyetlen napirendi pont volt: Belső-Erzsébetváros esetleges kiválása a VII. kerületből. A téma hetek óta borzolja a kedélyeket, ugyanis a lakosság egy része egy esetleges népszavazással szeretne kiszakadni a kerületből.
A keddi ülés előtt sajtótájékoztatót tartott a fővárosi és az erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció az önkormányzat épülete előtt. Radics Béla fővárosi képviselő és Benedek Zsolt kerületi frakcióvezető élesen bírálták Niedermüller Pétert, mondván, a polgármester „átjátszotta a kerületet a bulimaffia kezére”.
Azzal nyerték meg a választást, hogy csendet, rendet, és éjféli zárórát fognak bevezetni. És mi a munkájuknak az eredménye? Káosz, mocsok, prostitúció, drog és olyan köztisztasági és közbiztonsági állapotok, amelyek a valaha patinás Erzsébetvároshoz egyáltalán nem méltóak
– sorolta a problémákat Radics Béla. A sajtótájékoztatón felrótták a baloldali vezetésnek azt is, hogy még egy idősek klubját is szórakozóhellyé alakították, 300 millió forinttal támogatva egy magánvállalkozót.
A baloldali városvezetés, élén Niedermüller Péterrel teljesen elárulta a kerületi lakókat. Méghozzá úgy, hogy a kerületi lakók más kiutat nem látnak, mint azt, hogy egy népszavazás kezdeményezésével kiváljanak a kerületből. Ez egészen példátlan!
– fogalmazott a fideszes képviselő.
Az ülésen telt ház volt, ami azt jelenti, hogy 15 képviselő vett részt, így a testület határozatképes volt. A rendkívüli ülést Niedermüller Péter polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva: a képviselő-testületnek nyilatkozatot kell elfogadnia a kerület területi egységének és integritásának védelméről.
Tiszteletben tartjuk a népszavazás intézményét, de ki kell állnunk a kerület közösségi identitása és működése mellett
– mondta a polgármester.
Szabó György rabbi is felszólalt a képviselőkkel egyetemben, aki az egyik kezdeményezője volt a kiválás ötletének. A beszédében elmondta, hogy nem egyházi személyként, hanem lakóként szólal fel. Kiemelte, hogy a kezdeményezés nem „zsidó kezdeményezés”, hanem minden polgár érdeke mentén tették azt meg.
Csak a véletlen műve, hogy én éppen egy hosszú, nagy szakállal ülök itt. Nálam nagyobb erzsébetvárosi patrióta kevés van, de odajutottunk, hogy az itt született, itt élő emberek már nem számítanak. Ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanabban a koszban botladozunk nap mint nap, mint mindenki más. Eközben az önkormányzat semmibe veszi a lakók véleményét
– fogalmazott a rabbi, aki szerint a kerületben egyfajta „emberkísérlet folyik”, amely a bulinegyed miatti lakhatatlan körülményeket miatt van. Mint mondta, a lakók kezdeményezése éppen ezért indult el, hogy felrázzák a közönyt és kikényszerítsék a változást.
Radics Béla fővárosi képviselőnek elsőre nem akartak szót adni, végül mégis szót kapott, mert VII. kerületi lakó. A képviselő a testületi ülés előtt még arra emlékeztette a sajtó munkatársait, hogy a polgármester még 2019-ben ígéretet tett a bulinegyed visszaszorítására, de ehelyett szerinte „beszállt a bulimaffiába”.
Nem tudom, mikor érzi meg, hogy betelt a pohár. Mi kell még? 152 év alatt egyszer sem vetődött fel egy lakóban sem, hogy kiváljon a kerületből. Önnek ezt is sikerült elérnie. Itt az ideje, hogy távozzon
– fogalmazott a képviselő. Később Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője is éles kritikával illette a polgármestert:
A rabbik kezdeményezése segélykiáltás. Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye
– fogalmazott a frakcióvezető, aki később felsorolta a problémákat:
összevissza forgatják a forgalmi rendet, elvettek ezer parkolóhelyet, a lakosság parkolóbérleteinek árát tizenhétszeresére emelték, átjátszották a nyitvatartásról szóló döntést a bulibáróknak, és most még azzal is kedveznek nekik, hogy elkezdtek „sétálóutcásítani”, hogy kiülőket hozhassanak létre, valamint elszabadították a rollerkáoszt.
A vita során a lakók is szót kaptak. Többen a zajra, a parkolási gondokra és az éjszakai záróra hiányára panaszkodtak. Egy lakó egy hangfelvételt is bemutatott, amelyen a bulinegyedben éjszakánként történő embertelen ordítás és káosz volt hallható, ahogy az beszűrődik az ablakokon át.
A hosszú és feszült vita végén a képviselő-testület végül elfogadta a polgármester előterjesztését, amely kimondta: Erzsébetváros megkívánja őrizni területi egységét, és nem támogatja a kiválást. Ugyanakkor a Fidesz-frakció nem vett részt a szavazáson, az MKKP képviselője, Firnigel Lóránd pedig tartózkodott. Mindenki más megszavazta a határozatot, miszerint Erzsébetváros marad olyan, amilyen eddig volt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.