Óriási cirkusz volt a rendkívüli ülésen Erzsébetvárosban

Rendkívüli testületi ülést tartott kedden Erzsébetváros Önkormányzata. Egyetlen napirendi pont volt: Belső-Erzsébetváros esetleges kiválása a VII. kerületből. A téma hetek óta borzolja a kedélyeket, ugyanis a lakosság egy része egy esetleges népszavazással szeretne kiszakadni a kerületből.

Fidesz-KDNP: „Niedermüller átjátszotta a kerületet a bulibáróknak”

A keddi ülés előtt sajtótájékoztatót tartott a fővárosi és az erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció az önkormányzat épülete előtt. Radics Béla fővárosi képviselő és Benedek Zsolt kerületi frakcióvezető élesen bírálták Niedermüller Pétert, mondván, a polgármester „átjátszotta a kerületet a bulimaffia kezére”.

Azzal nyerték meg a választást, hogy csendet, rendet, és éjféli zárórát fognak bevezetni. És mi a munkájuknak az eredménye? Káosz, mocsok, prostitúció, drog és olyan köztisztasági és közbiztonsági állapotok, amelyek a valaha patinás Erzsébetvároshoz egyáltalán nem méltóak

– sorolta a problémákat Radics Béla. A sajtótájékoztatón felrótták a baloldali vezetésnek azt is, hogy még egy idősek klubját is szórakozóhellyé alakították, 300 millió forinttal támogatva egy magánvállalkozót.

A baloldali városvezetés, élén Niedermüller Péterrel teljesen elárulta a kerületi lakókat. Méghozzá úgy, hogy a kerületi lakók más kiutat nem látnak, mint azt, hogy egy népszavazás kezdeményezésével kiváljanak a kerületből. Ez egészen példátlan!

– fogalmazott a fideszes képviselő.

Heves vita alakult ki a testületben Erzsébetváros kiválásáról

Az ülésen telt ház volt, ami azt jelenti, hogy 15 képviselő vett részt, így a testület határozatképes volt. A rendkívüli ülést Niedermüller Péter polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva: a képviselő-testületnek nyilatkozatot kell elfogadnia a kerület területi egységének és integritásának védelméről.

Tiszteletben tartjuk a népszavazás intézményét, de ki kell állnunk a kerület közösségi identitása és működése mellett

– mondta a polgármester.

Szabó György rabbi: „Emberkísérletet végeznek az embereken Erzsébetvárosban!”

Szabó György rabbi is felszólalt a képviselőkkel egyetemben, aki az egyik kezdeményezője volt a kiválás ötletének. A beszédében elmondta, hogy nem egyházi személyként, hanem lakóként szólal fel. Kiemelte, hogy a kezdeményezés nem „zsidó kezdeményezés”, hanem minden polgár érdeke mentén tették azt meg.

Csak a véletlen műve, hogy én éppen egy hosszú, nagy szakállal ülök itt. Nálam nagyobb erzsébetvárosi patrióta kevés van, de odajutottunk, hogy az itt született, itt élő emberek már nem számítanak. Ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanabban a koszban botladozunk nap mint nap, mint mindenki más. Eközben az önkormányzat semmibe veszi a lakók véleményét

– fogalmazott a rabbi, aki szerint a kerületben egyfajta „emberkísérlet folyik”, amely a bulinegyed miatti lakhatatlan körülményeket miatt van. Mint mondta, a lakók kezdeményezése éppen ezért indult el, hogy felrázzák a közönyt és kikényszerítsék a változást.