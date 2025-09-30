RETRO RÁDIÓ

Óriási cirkusz volt a rendkívüli ülésen Erzsébetvárosban

Feszült hangulatban zajlott kedd reggel Erzsébetváros rendkívüli testületi ülése, ahol a bulinegyed okozta súlyos problémák miatt felmerült: kiváljon-e Belső-Erzsébetváros a VII. kerületből. A vita heves volt, a lakók és az ötletet adó rabbi is felszólalt, végül azonban a testület a kerület egysége mellett tette le a voksát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 16:29
Erzsébetváros önkormányzat rendkívüli ülés bulinegyed

Rendkívüli testületi ülést tartott kedden Erzsébetváros Önkormányzata. Egyetlen napirendi pont volt: Belső-Erzsébetváros esetleges kiválása a VII. kerületből. A téma hetek óta borzolja a kedélyeket, ugyanis a lakosság egy része egy esetleges népszavazással szeretne kiszakadni a kerületből. 

Erzsébetváros kiválása volt a téma a testületi ülésen
Már az ülés kezdete előtt érezni lehetett a feszültséget. Ez nem csoda, hiszen Erzsébetváros kiválása volt a napirendi pont. Fotó: Metropol

Fidesz-KDNP: „Niedermüller átjátszotta a kerületet a bulibáróknak” 

A keddi ülés előtt sajtótájékoztatót tartott a fővárosi és az erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció az önkormányzat épülete előtt. Radics Béla fővárosi képviselő és Benedek Zsolt kerületi frakcióvezető élesen bírálták Niedermüller Pétert, mondván, a polgármester „átjátszotta a kerületet a bulimaffia kezére”

Azzal nyerték meg a választást, hogy csendet, rendet, és éjféli zárórát fognak bevezetni. És mi a munkájuknak az eredménye? Káosz, mocsok, prostitúció, drog és olyan köztisztasági és közbiztonsági állapotok, amelyek a valaha patinás Erzsébetvároshoz egyáltalán nem méltóak

 – sorolta a problémákat Radics Béla. A sajtótájékoztatón felrótták a baloldali vezetésnek azt is, hogy még egy idősek klubját is szórakozóhellyé alakították, 300 millió forinttal támogatva egy magánvállalkozót. 

A baloldali városvezetés, élén Niedermüller Péterrel teljesen elárulta a kerületi lakókat. Méghozzá úgy, hogy a kerületi lakók más kiutat nem látnak, mint azt, hogy egy népszavazás kezdeményezésével kiváljanak a kerületből. Ez egészen példátlan!

 – fogalmazott a fideszes képviselő. 

A Fidesz-KDNP frakció képviselői sajtótájékoztatót tartottak az ülés előtt. Fotó: Metropol

Heves vita alakult ki a testületben Erzsébetváros kiválásáról

Az ülésen telt ház volt, ami azt jelenti, hogy 15 képviselő vett részt, így a testület határozatképes volt. A rendkívüli ülést Niedermüller Péter polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva: a képviselő-testületnek nyilatkozatot kell elfogadnia a kerület területi egységének és integritásának védelméről. 

Tiszteletben tartjuk a népszavazás intézményét, de ki kell állnunk a kerület közösségi identitása és működése mellett

 – mondta a polgármester. 

Feszült volt a hangulat: többször egymás szavába vágtak a képviselők. Fotó: Metropol

Szabó György rabbi: „Emberkísérletet végeznek az embereken Erzsébetvárosban!” 

Szabó György rabbi is felszólalt a képviselőkkel egyetemben, aki az egyik kezdeményezője volt a kiválás ötletének. A beszédében elmondta, hogy nem egyházi személyként, hanem lakóként szólal fel. Kiemelte, hogy a kezdeményezés nem „zsidó kezdeményezés”, hanem minden polgár érdeke mentén tették azt meg. 

Csak a véletlen műve, hogy én éppen egy hosszú, nagy szakállal ülök itt. Nálam nagyobb erzsébetvárosi patrióta kevés van, de odajutottunk, hogy az itt született, itt élő emberek már nem számítanak. Ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanabban a koszban botladozunk nap mint nap, mint mindenki más. Eközben az önkormányzat semmibe veszi a lakók véleményét

 – fogalmazott a rabbi, aki szerint a kerületben egyfajta „emberkísérlet folyik”, amely a bulinegyed miatti lakhatatlan körülményeket miatt van. Mint mondta, a lakók kezdeményezése éppen ezért indult el, hogy felrázzák a közönyt és kikényszerítsék a változást. 

Szabó György rabbi eleinte csak az ajtóban állva fért be a terembe, majd széket is kapott. Fotó: Metropol

„Szégyellje magát a polgármester” 

Radics Béla fővárosi képviselőnek elsőre nem akartak szót adni, végül mégis szót kapott, mert VII. kerületi lakó. A képviselő a testületi ülés előtt még arra emlékeztette a sajtó munkatársait, hogy a polgármester még 2019-ben ígéretet tett a bulinegyed visszaszorítására, de ehelyett szerinte „beszállt a bulimaffiába”. 

Nem tudom, mikor érzi meg, hogy betelt a pohár. Mi kell még? 152 év alatt egyszer sem vetődött fel egy lakóban sem, hogy kiváljon a kerületből. Önnek ezt is sikerült elérnie. Itt az ideje, hogy távozzon

 – fogalmazott a képviselő. Később Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője is éles kritikával illette a polgármestert:  

A rabbik kezdeményezése segélykiáltás. Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye

 – fogalmazott a frakcióvezető, aki később felsorolta a problémákat: 

összevissza forgatják a forgalmi rendet, elvettek ezer parkolóhelyet, a lakosság parkolóbérleteinek árát tizenhétszeresére emelték, átjátszották a nyitvatartásról szóló döntést a bulibáróknak, és most még azzal is kedveznek nekik, hogy elkezdtek „sétálóutcásítani”, hogy kiülőket hozhassanak létre, valamint elszabadították a rollerkáoszt.

Radics Béla, a Fidesz képviselője csak pár percet kapott a beszéde során. Fotó: Metropol

A vita során a lakók is szót kaptak. Többen a zajra, a parkolási gondokra és az éjszakai záróra hiányára panaszkodtak. Egy lakó egy hangfelvételt is bemutatott, amelyen a bulinegyedben éjszakánként történő embertelen ordítás és káosz volt hallható, ahogy az beszűrődik az ablakokon át. 

A hosszú és feszült vita végén a képviselő-testület végül elfogadta a polgármester előterjesztését, amely kimondta: Erzsébetváros megkívánja őrizni területi egységét, és nem támogatja a kiválást. Ugyanakkor a Fidesz-frakció nem vett részt a szavazáson, az MKKP képviselője, Firnigel Lóránd pedig tartózkodott. Mindenki más megszavazta a határozatot, miszerint Erzsébetváros marad olyan, amilyen eddig volt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
