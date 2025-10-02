A Tisza Párt titkos programja: Kórházbezárások, iskolabezárások!

A Tisza Párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra és adóemelésekre, ám egyre gyakrabban elszólják magukat, és abból egy kíméletlen neoliberális terv tárul elénk – írja a Tűzfalcsoport. A blog összegezte Tarr Zoltán 2025. február 1-jei sárospataki felszólalását, amelyben újra elárulta néhány titkos tervüket.

Tarr most arról beszélt, hogy „nem kell mindenütt megőrizni azt a darabszámú kórházi ágyat” és hogy „át kell gondolni, meddig érdemes fenntartani kis iskolákat”, valójában tehát a Gyurcsány-féle baloldal leépítési logikáját hozza vissza. LEÉPÍTÉS ez a lényeg!

Aki emlékszik a 2000-es évek baloldali kormányainak intézkedéseire, pontosan tudja, mit jelent, amikor egy politikus arról beszél, hogy „nem biztos, hogy minden településen kell iskola” vagy hogy „át kell gondolni a kórházi ágyak számát”. Felidézték: 2002 és 2010 között hivatalosan mintegy 380 önálló iskola szűnt meg, de az összevonásokkal együtt a bezárások száma reálisan 500 fölé tehető. Sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba.

Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve őket, ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett. Amikor Tarr arról beszél, hogy „nem kell mindenütt megőrizni azt a darabszámú kórházi ágyat” és hogy „át kell gondolni, meddig érdemes fenntartani kis iskolákat”, akkor valójában ugyanezt a leépítési logikát hozza vissza. A kérdés nem elméleti: aki vidéki szülő vagy beteg, azt közvetlenül érintené. Mert ezek a mondatok nem hatékonyságnövelésről szólnak, hanem arról, hogy kormányváltás esetén lesz-e még helyben tanító néni és kórházi ágy vagy sem.



A gazdákat is lenézik

A Tisza mezőgazdasági átalakításba is belefogna, ami a gazdák mindennapi munkáját és a támogatási rendszert is jelentősen érintheti.

– Át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van, nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni – hangzott el a fórumon. Ezt követően Tarr Zoltán lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról: