RETRO RÁDIÓ

Botrány: Tiszás szórólapokat csempésznek a Metropolba

Felháborító és megtévesztő trollkodásról számoltak be az olvasóink. A Metropolba beteszik a szórólapot a Tiszás önkéntesek, mintha az az újság része lenne. Az elmúlt napokban többen is jelezték, az Örs vezér téren terjesztett példányokból hulltak ki a szórólapok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 14:54
botrány tiszás trollkodás

A Metropolba egy olvasói levél szerint a lap október 1-jei és 2-ai számaiban is gondosan elhelyezett Tisza-anyagok rejtőztek.

Metropolba
A Metropolba teszik a Tiszások a szórólapot / Fotó: Olvasói

Tisza az adócsökkentés kormánya lesz”, „Szavazás az adócsökkentésről, nyugdíjemelésről és a gyermekek védelméről

– hazudja a szórólap, miközben ennek pont az ellenkezője igaz, a Tisza éppen hogy adóemelést tevez. 

A felháborodott olvasó több kérdést is feltett a Metropolnak: van-e szerződésük a Tiszával, ki csempészi be ezeket a politikai hirdetményeket, alkalomszerű vagy rendszeres gyakorlatról van-e szó?

A válasz egyértelmű: a Metropol nem áll semmilyen kapcsolatban a Tiszával, és nem a szerkesztőség helyezi a szórólapokat a lapokba. Ez egy újabb tiszás trollkodás, amelynek célja, hogy megtévessze az olvasókat és úgy tüntesse fel, mintha a Metropol politikai kampányban venne részt.

Ez természetesen hazugság, vagy úgy is mondhatnánk, csak a szokásos sunyi, Tisza tempó.

Ráadásul egy másik olvasónktól olyan fotót kaptunk, amelyen egy tiszás önkéntes büszkélkedik azzal, hogy ő maga tette a szórólapokat az újságokba. A képet a neten is megosztotta, ahol többeket biztatott hasonló akciókra.

Ez a gyakorlat nemcsak etikátlan, hanem az olvasók tudatos megtévesztésére épít. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu