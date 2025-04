Újabb autósüldözés Budapesten: a Dohány utcában a troliknak, bicikliseknek lesz hely, de az autósok hoppon maradnak

Kőrösi szerint a valódi megoldás parkolóházak, mélygarázsok és ezekben kedvezményes lakossági parkolás lenne – de ezek helyett büntetés, korlátozás és hergelés jut az autósoknak.

A szakember arra is rámutat, hogy a meglévő parkolóházak sokszor túl drágák, így nem vonzóak sem a helyiek, sem a vidéki bejárók számára:

A tulajdonosok magasra teszik az árát a parkolásnak, és ezért nem veszik igénybe az emberek. De ha a kerületi lakosoknak kedvezményesen tudunk biztosítani parkolóhelyeket, meg lehet oldani a káoszt.

Erre a megoldásra volt is példa a hatodik kerületben, akkor nem volt ott közlekedési káosz, tehát egy bevált alternatíva lehetne.

A szakértő azt is hangsúlyozza, hogy ha kevesebb autót szeretnének a belvárosba, akkor valódi alternatíva szükséges.

Ha csökkentenénk a bejövő autók számát a belvárosba, azzal, hogy vonzó alternatívát kínálunk, akkor tudnánk előrelépni. Igen ám, de a tömegközlekedéssel is baj van. A budapesti tömegközlekedés kapacitása csúcsidőben 98 százalékon van igénybe véve. Magyarán szólva még kettő százalékot bír ki. A száz százalék az már a hering

– ecsetelte.

A járművek állapota pedig sok esetben nem ösztönöz használatra, ugyanis hiába újak a járművek, olyan mocskosak, hogy az emberek nem szívesen szállnak fel rá. Ezeket karban kell tartani, minőségben és mennyiségben is fejleszteni kell. Ugyanakkor a Budapest Go alkalmazás az rendszeresen lefagy, elromlik, nem tud rajta bérletet bemutatni, ezért megbírságolják. Közben egyébként tájékoztatják, hogy nem fogják megbírságolni. Tehát rendet kell teremteni először is a tömegközlekedésben, alternatívává kell tenni a tömegközlekedést és akkor lehet a parkolási káoszban rendet tenni.

A P+R-parkolók segíthetnének csökkenteni a belváros leterheltségét, de kevés van és az is fizetős.

Jelen pillanatban erre (P+R-parkolók építésére) még csak terve sincs Karácsony Gergelynek. Utoljára a Tarlós-érában épült 1500 parkoló – azóta semmi. Sőt, Karácsonyék fizetőssé tették a P+R-parkolót. Kifejezetten ellenérdekelté teszik az autósokat, hogy letegyék az autójukat

– magyarázta.