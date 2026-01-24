Kitálaltak a bennfentesek: 2026-ban felfedik az ufók létezését igazoló bizonyítékokat

Sokan úgy gondolják, hogy a legfelsőbb hírszerző tisztviselők 2026-ban nyilvánosságra hozzák az idegenek tevékenységére vonatkozó bizonyítékokat. Lehetséges, hogy az amerikai kormány ebben az évben bejelenti az ufók létezését.

Ebben az évben kiderülhet, hogy tényleg léteznek-e ufók Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az amerikai kormány bejelentheti az ufók létezését?

Bennfentesek egyre gyakrabban sejtetik, hogy a titkos informátorok fenyegetése, a politikai nyomás és az új törvények 2026-ban kényszeríthetik az amerikai kormányt az ufókkal kapcsolatos tudás nyilvánosságra hozatalára.

A legfrissebb jelentések szerint bármikor nyilvánosságra kerülhetnek a Fehér Házban őrzött információk az űrlényekről. Szakértők szerint a nyilvános vallomásra kész katonai és hírszerző személyzet száma már olyan magas, hogy a titoktartás fenntarthatatlanná válhat.

Például David Grusch, az amerikai légierő volt hírszerző tisztje azt állította, hogy léteznek titkos programok földönkívüli járművek, köztük nem emberi biológiai anyagok megkeresésére és rekonstruálására.

A megerősítés lehetséges következményeit most nemzetközi szinten vizsgálják. Helen McCaw, az Angol Bank korábbi elemzője óvatosságra intett, hogy a leleplezés gazdasági turbulenciát válthat ki.

Úgy tűnik, az Egyesült Államok kormánya egy többéves folyamaton megy keresztül, amelynek célja egy technológiailag fejlett, nem emberi intelligencia létezéséről szóló információk titkosításának feloldása és nyilvánosságra hozatala, amely az azonosítatlan rendellenes jelenségekért felelős

Vagyis az űrlényekről szóló információk nyilvánosságra hozatal az élet minden területére, még a gazdaságra is kihathat - írja a Mirror.