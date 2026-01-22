Megdöbbentő vallomást tett a vadászpilóta az egyik leghírhedtebb ufótalálkozás kapcsán

Egy nyugdíjas amerikai légierős vadászpilóta azt állítja, hogy valószínűleg sok irat és feljegyzés bizonyítja, hogy az elmúlt három évtized egyik leghírhedtebb ufótalálkozása valóban megesett.

A volt tiszt szerint léteznie kell az ufók létezését bizonyító dokumentumoknak – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az ezredes szerint igazi ufótalálkozás történt

Fred Claussen ezredes egy washingtoni sajtótájékoztatón beszélt arról, kiknek lehet tudomása az 1996-os, brazíliai Varginhában történt incidensről. Az állítólagos esemény 1996. január 13-án kezdődött, amikor a helyiek arról számoltak be, hogy egy ufó zuhant le egy Varginha közeli mezőn, majd furcsa, két lábon járó lényeket láttak, melyeket zsíros barna bőrrel és nagy vörös szemekkel írtak le.

Három fiatal nő azt állította, hogy az egyik földönkívülit a katasztrófa helyszíne közelében egy fal mögött rejtőzve találták meg. A jelentések szerint a brazil rendőrség és hadsereg legalább két idegent fogott el, ezenfelül az amerikai légierő állítólag elkobozta az összes roncsot, a halott idegenek holttesteit és a katasztrófa túlélőit, ezzel megkezdve egy állítólagos eltussolást, amely 30 éve tart.

Az amerikai hadsereg a mai napig azt állítja, hogy soha nem találtak fizikai bizonyítékot ufók vagy földönkívüli élet létezésére, és nem erősítették meg, hogy bármikor is történt volna ilyen esemény. Claussen azonban a National Press Clubban szólalt fel egy James Fox oknyomozó filmes által szervezett rendezvényen, ahol tanúkat és szakértőket gyűjtöttek össze annak bemutatására, hogy mit próbáltak állításuk szerint eltitkolni a Varginha-incidenssel kapcsolatban.

Fred Claussen elmondta, hogy ha az incidens valóban megtörtént, több katonai személyzetet is bevontak, akik dokumentált bizonyítékokat hoztak létre az események létezéséről.

A kitüntetett légierős veterán elmagyarázta, hogy ha az amerikai hadsereg valóban ufómentő missziót indított volna Brazíliába, akkor egy tucat pilótát, tisztet és személyzetet kellett mozgósítaniuk. Ennek alapján kell lennie olyan iratoknak, amelyek az ufótalálkozást igazolják, és Claussen meg volt győződve arról, hogy az incidens bizonyítékai még mindig léteznek – írja a Daily Mail.