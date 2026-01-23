„Éveken át követtem az ufókat a kormány számára, és a találkozások máig libabőrt okoznak”

Nick Pope állítása szerint az ufó-észlelések száma jóval magasabb, mint azt az emberek többsége gondolná. Amint egy bejelentés beérkezett, a csapata megvizsgálta, milyen hatással lehet az eset a nemzetbiztonságra és a légi közlekedés biztonságára. Bár a mai napig köti a Hivatalos Titoktartási Törvény, mégis bepillantást enged egy titkos világba, amely tele van minősített aktákkal és ismeretlen technológiákkal.

Évekig titokban követte az ufókat a kormány számára Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Megmagyarázhatatlan ufó-jelenségekről számolt be a brit kormány egykori embere

Amikor arról kérdezték, melyik ügy emelkedik ki a többi közül, bevallotta: „A rendleshami erdő esete még ma is ébren tart éjszakánként.”

Az 1980-as rendleshami incidens máig megmagyarázatlan. Nick elárulta, a vizsgálata során azt találták, hogy a találkozás után a sugárzási szint szokatlanul magas volt a helyszínen. Mindez azt követően került újra reflektorfénybe, hogy a Nemzeti Levéltár nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott iratokat, amelyekből kiderül, hogy a Védelmi Minisztérium az 1990-es években, épp Nick ottléte idején, tisztjeit ufó-technológia felkutatására utasította. Az új dokumentumok a „leszállást” is említik, és azt állítják, hogy azt az Egyesült Államok is „megerősítette” a történteket.

Az események katonai bázisok közelében történtek: fények jelentek meg az égen, egy „jármű” szállt le az erdőben, sugárzást mértek, és a talajon égésnyomokat találtak. Negyvenhat évvel később Nick, aki együtt dolgozott a szemtanúkkal, azt mondja: a tények ma is hátborzongatóak.

Még ijesztőbb, hogy az elmúlt években szemtanúk az Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériumához fordultak egészségügyi problémákkal, amelyeket szerintük a találkozással hozhatók összefüggésbe. Egy 2005-ben titkosítás alól feloldott MoD-dokumentum elismerte: a megfigyelők valószínűleg sugárzásnak voltak kitéve.

A brit Védelmi Minisztérium szerint az eset nem jelentett veszélyt a nemzetbiztonságra, ezért nem is vizsgálták ilyen szempontból. A szkeptikusok szerint azonban a látott jelenségek éjszakai fények voltak, vagy légkörbe belépő természetes törmelékek.