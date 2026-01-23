„Éveken át követtem az ufókat a kormány számára, és a találkozások máig libabőrt okoznak”
Nick Pope három éven át volt Nagy-Britannia saját „Fekete Ruhás Embere”, miközben a legtöbben az X-aktákat néztük a tévében, ő valójában is megélte. Nick Pope 1991-től vezette azt az informálisan csak „ufó-asztalnak” nevezett egységet, ahol az ország legnagyobb visszhangot kiváltó esetein dolgozott.
Nick Pope állítása szerint az ufó-észlelések száma jóval magasabb, mint azt az emberek többsége gondolná. Amint egy bejelentés beérkezett, a csapata megvizsgálta, milyen hatással lehet az eset a nemzetbiztonságra és a légi közlekedés biztonságára. Bár a mai napig köti a Hivatalos Titoktartási Törvény, mégis bepillantást enged egy titkos világba, amely tele van minősített aktákkal és ismeretlen technológiákkal.
Megmagyarázhatatlan ufó-jelenségekről számolt be a brit kormány egykori embere
Amikor arról kérdezték, melyik ügy emelkedik ki a többi közül, bevallotta: „A rendleshami erdő esete még ma is ébren tart éjszakánként.”
Az 1980-as rendleshami incidens máig megmagyarázatlan. Nick elárulta, a vizsgálata során azt találták, hogy a találkozás után a sugárzási szint szokatlanul magas volt a helyszínen. Mindez azt követően került újra reflektorfénybe, hogy a Nemzeti Levéltár nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott iratokat, amelyekből kiderül, hogy a Védelmi Minisztérium az 1990-es években, épp Nick ottléte idején, tisztjeit ufó-technológia felkutatására utasította. Az új dokumentumok a „leszállást” is említik, és azt állítják, hogy azt az Egyesült Államok is „megerősítette” a történteket.
Az események katonai bázisok közelében történtek: fények jelentek meg az égen, egy „jármű” szállt le az erdőben, sugárzást mértek, és a talajon égésnyomokat találtak. Negyvenhat évvel később Nick, aki együtt dolgozott a szemtanúkkal, azt mondja: a tények ma is hátborzongatóak.
Még ijesztőbb, hogy az elmúlt években szemtanúk az Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériumához fordultak egészségügyi problémákkal, amelyeket szerintük a találkozással hozhatók összefüggésbe. Egy 2005-ben titkosítás alól feloldott MoD-dokumentum elismerte: a megfigyelők valószínűleg sugárzásnak voltak kitéve.
A brit Védelmi Minisztérium szerint az eset nem jelentett veszélyt a nemzetbiztonságra, ezért nem is vizsgálták ilyen szempontból. A szkeptikusok szerint azonban a látott jelenségek éjszakai fények voltak, vagy légkörbe belépő természetes törmelékek.
Nick más meggyőző bizonyítékokkal is találkozott, például az 1990 augusztusában történt calvine-i incidenssel. Az eset két skóciai túrázót érintett, akik hat fényképet készítettek egy hatalmas, rombusz alakú járműről. Nick felidézte, hogy miután átvette az ügyet, a képeket vezető képelemzők vizsgálták meg, és csapatával arra jutottak, hogy ez egy valódi kép, nem pedig hamisítvány.
A fotók egy 21-27 méter átmérőjű objektumot mutattak, látható meghajtás nélkül. A szárnyak vagy rotorlapátok hiánya még rejtélyesebbé tette a tárgyat. A tanúk szerint a hatalmas fémes objektum körülbelül tíz percig lebegett halk zümmögéssel. Az incidens során egy katonai vadászgép is körözött az ufó körül, feltehetően megfigyelési vagy elfogási céllal.
Az egyik valódi fotót végül 2022-ben hozták nyilvánosságra, a fotós azonban soha nem jelentkezett - számolt be róla a The Sun.
