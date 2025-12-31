Orbán Viktor Magyarország stabil alapjairól: szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú gazdaságpolitika, és a családok tisztelete

Munkaalapú gazdasági rendszer és családokra épülő gazdasági rendszer ad stabilitást Magyarországnak - erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.

Forrás: Facebook

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz "nehezen mozdul, mint az anyahajó", és lehet, hogy inkább egy drón kellene, a kormányfő úgy reagált: ezt nem tudják, "a piacon a drónok jól futnak", ő azonban nem szereti az ilyen kockázatos kalandokat.

Én azt szeretem, hogyha világos az a három-négy érték, amin áll egy ország politikája

- fejtette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk, ami szintén eltér attól, ami Brüsszelben tapasztalható.

Értékelése szerint ezen a két pilléren "áll a magyar élet", ezeket nem lehet föladni, "ezeket nem váltják ki drónok".

Itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van

- hangsúlyozta, jelezve, hogy ezeket a politikai tételeket "semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani".

Arra a kérdésre, hogy mennyire önreflexív a Fidesz a vezetése, illetve hogyan lehetne kezelni a pártban megjelenő haszonelvű és érdekközpontú "társutasokat", Orbán Viktor azt válaszolta: remélik, hogy akik elmennek a pártból, azok a rossz tulajdonságokat is magukkal viszik. Hozzátette: az a jó, hogyha az alkotni akaró karakterek vannak többségben és a potyautasok vannak kevesebben. Megjegyezte: olyan buszt még nem látott, "ahol egy-két bliccelő ne lenne", de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe.

Kiemelte azt is: az önreflexió karakterkérdés, nem politikai, ideológiai, párt, vagy kormányzati kérdés. Szerinte ebből a szempontból a magyar kormány jól áll, a kabinetet önreflexív emberek alkotják, mindenki elfogadja azt, hogy az "eklézsiát folyamatosan meg kell reformálni", mindig van valami, amit lehet jobban csinálni.