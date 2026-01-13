„Kiemelkedően agresszív támadó” – igazi gólvágó pótolhatja a Varga Barnabást
Két patinás magyar futballklub fut versenyt a horvát csatárért. Franko Kovaceviccsel az FTC és az Újpest is nagyon jól járna.
Az FTC korábbi remek labdarúgója, a Szabadkán élő játékosmegfigyelő Zoran Kuntics igencsak magasra taksálja a 26 éves horvát Franko Kovacevic tudását, aki a magyar NB I-ben folytathatja pályafutását, mert sajtóhírek szerint a Fradi és az Újpest is érdeklődik iránta.
Munkakörömből fakadóan többször láttam Kovacevicet futballozni a Celjében. A szlovén együttes lendületben van, bajnoki címet szerezhet, Kovacevic gólkirály is lehet. Kiemelkedően agresszív támadó, nehéz kikapcsolni
– nyilatkozta Kuntics a Metropolnak.
Franko Kovacevic gólerős csatár
A szerb játékosmegfigyelő szerint a görög AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás helyére remek szerzemény lenne a horvát játékos, akiért a Celje hárommillió eurót (1,2 milliárd Ft) kér.
Ha egyszer pontosan megjátsszák, szabályos eszközzel aligha lehet elvenni tőle a labdát, remekül cselez. Olyan robusztus egyéniség, aki bizonyosan elnyerné Robbie Keane FTC-edző tetszését. Feltéve, ha a Fradinak sikerül megszereznie Kovacevicet, aki iránt az Újpest is érdeklődik. Egy biztos: valaki nagyon jól járna vele. Tudását azonos értékűnek tartom Vargáéval
– jellemzett Kuntics.
Kovacevic iránt horvát és szlovén sajtóhírek szerint a varsói Legia Varszawa is érdeklődik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre