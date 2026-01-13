RETRO RÁDIÓ

„Kiemelkedően agresszív támadó” – igazi gólvágó pótolhatja a Varga Barnabást

Két patinás magyar futballklub fut versenyt a horvát csatárért. Franko Kovaceviccsel az FTC és az Újpest is nagyon jól járna.

Létrehozva: 2026.01.13. 17:15
Az FTC korábbi remek labdarúgója, a Szabadkán élő játékosmegfigyelő Zoran Kuntics igencsak magasra taksálja a 26 éves horvát Franko Kovacevic tudását, aki a magyar NB I-ben folytathatja pályafutását, mert sajtóhírek szerint a Fradi és az Újpest is érdeklődik iránta.

A Fradi edzője, Robbie Keane új csatárral, Franko Kovaceviccsel pótolhatná Vargát
A Fradi edzője, Robbie Keane új csatárral, Franko Kovaceviccsel pótolhatná Vargát (Fotó: Török Attila)

Munkakörömből fakadóan többször láttam Kovacevicet futballozni a Celjében. A szlovén együttes lendületben van, bajnoki címet szerezhet, Kovacevic gólkirály is lehet. Kiemelkedően agresszív támadó, nehéz kikapcsolni

– nyilatkozta Kuntics a Metropolnak.

Franko Kovacevic gólerős csatár

A szerb játékosmegfigyelő szerint a görög AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás helyére remek szerzemény lenne a horvát játékos, akiért a Celje hárommillió eurót (1,2 milliárd Ft) kér.

Ha egyszer pontosan megjátsszák, szabályos eszközzel aligha lehet elvenni tőle a labdát, remekül cselez. Olyan robusztus egyéniség, aki bizonyosan elnyerné Robbie Keane FTC-edző tetszését. Feltéve, ha a Fradinak sikerül megszereznie Kovacevicet, aki iránt az Újpest is érdeklődik. Egy biztos: valaki nagyon jól járna vele. Tudását azonos értékűnek tartom Vargáéval

– jellemzett Kuntics.

Kovacevic iránt horvát és szlovén sajtóhírek szerint a varsói Legia Varszawa is érdeklődik.

 

