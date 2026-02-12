„A focistafeleségek biztos örülnek...” – az exkapitányának megvan a véleménye a kirobbant vitáról
Jelentős változás történt a nemzeti csapatok mérkőzéseinek lebonyolításában. A szeptemberi és októberi válogatott szüneteket összevonták, ezalatt mindenki 4-4 mérkőzést játszik majd. Csank János korábbi szövetségi kapitánynak megvan a véleménye az újításról.
A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Csank János szerint leginkább a focistafeleségek örülnek majd a FIFA újabb ötletének, miszerint a szeptemberi és októberi válogatott szüneteket már idén összevonják. Ezt azután találta ki a szövetség, hogy a nemzeti csapatok és a klubok között kirobbant egy vita, mert utóbbiak gyakran a válogatott sűrű programját okolták a játékosok túlterheléséért és sérüléseiért.
Az MLSZ a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy február 12-én csütörtökön 18 órától tartják a Nemzetek Ligája őszi mérkőzéseinek sorsolását Brüsszelben. A közleményből pedig kiderült, hogy a találkozók lebonyolításában jelentős változás történt. A szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, így szeptember végén kezdődik egy hosszabb válogatott időszak, amely átnyúlik október első napjaiba, és ezalatt a csapatok 4-4 mérkőzést játszanak le. A kétmeccses novemberi válogatottidőszak változatlanul megmarad.
A focisták feleségei biztos örülnek majd, hogy több ideig nem lesznek otthon a játékosok
– reagált viccesen az újításra Csank János exkapitánya, majd komolyra fordította a szót. Véleménye szerint a nemzeti csapatok szempontjából több negatívum is felmerül.
Meg kell érteni a klubokat is, de nem hinném, hogy a válogatottaknak ez annyira jó lesz. Egyrészt a játékosoknak idejük sincs feldolgozni egy esetleges vereséget, ha például már az első mérkőzésen beleszaladnak egy nagyobb zakóba, akkor fel van adva a lecke a szövetségi kapitánynak és a szakmai stábnak, hogy villámgyorsan kirángassa a csapatot a hullámvölgyből a következő 3 mérkőzésre. Nem úgy gyógyulnak majd a mély sebek, mint korábban... Másrészt, ha egy nemzeti csapatból sérülés miatt kiesik valaki, akkor gyakorlatilag a sorozat nagy részén nem tud játszani. Márpedig vannak olyan játékosok, akiknek a hiányát megéreznék, nálunk Szoboszlai Dominik vagy Sallai Roland is ilyen.
Csank hozzátette, amikor ő volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, akkor előfordult, hogy két napjuk volt felkészülni egy-egy mérkőzésre, ez mégsem okozott megoldhatatlan problémát. Sőt, olyan is akadt, amikor egy játékosa vasárnap még a klubcsapatával játszott bajnoki mérkőzést, majd kedden már a válogatottban lépett pályára.
Természetesen ezzel az újítással kevesebbet kell hazautazniuk a légiósoknak, de a közlekedés már nagyon jó, oda repkednek a játékosok, ahová csak kell. Mi még magunknak szerveztük meg azt is, hogyan jutunk ki Ferihegyre... Nyilván nem ideális, ha egy játékos 5-6 órát utazik a válogatott miatt, de a többség azért nincs ebben a helyzetben, főleg a magyar csapatnál
– tette hozzá Csank.
Marco Rossi véleménye a válogatott szünet változásáról
Marco Rossi szövetségi kapitány már korábban elmondta, szerinte a hosszabb válogatott szünet jó megoldás, mert nem szakítják meg folyamatosan a klubidényt.
„Bár évente nagyjából tíz meccs van, ha minden szünet két mérkőzést jelent, az öt utazást és rengeteg terhelést von maga után. Mi például a novemberi időszakban csak egy hetet kapunk közösen a játékosokkal, az első találkozó előtti edzésekre épphogy összejövünk, és két meccset kell játszanunk úgy, hogy közben mindössze egy igazi edzésünk van, plusz két könnyű, mérkőzés előtti átmozgatás. Ez a minimumra csökkenti a felkészülési időt” – fogalmazott egy korábbi interjúban az olasz szakember.
