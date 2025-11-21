RETRO RÁDIÓ

Csank János nem hagyta szó nélkül a sorozatos kudarcokat

A helyzet nem örömteli, hiszen három nap leforgása alatt a magyar futball három színtéren kudarcot vallott. Csank János ennek ellenére sem temeti a sportágat.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.21. 13:30
labdarúgás csank jános válogatott vereségsorozat

Sorjában nyeltük a keserű pirulát: felnőtt együttesünk 3-2-re kikapott vb-selejtezőn Írországtól, a 21 évesek Eb-csoportmeccsen 2–0-ra a horvátokkal szemben maradtak alul, a 19 esztendősek pedig Franciaországtól szenvedtek vereséget (2-1). Igaz, utóbbiak azért Eb-elitkörbe jutottak. Csank János egykori szövetségi kapitányunk nem hagyta szó nélkül a kudarcokat, de nem temeti a futballunkat.

Csank János nem temeti a magyar futballt
Csank János nem temeti a magyar futballt 
Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Csank János: tilos a sportági temetés

Semmiképpen sem az a gond, hogy a futballsportunkkal alapvető bajok lennének. A legfájóbb az, hogy nem leszünk ott a 2026-os vb-n. Hogy miért? Két ok miatt. A portugálok elleni budapesti selejtezőn 2-2-nél minél többször semleges szektorba kellett volna elrugdalni a labdát, ehelyett Szoboszlai Dominik rosszul passzolt Kerkez Milosnak, ami 3-2-es vereségünkhöz vezetett. Az írekkel szembeni budapesti meccsen 2-1-es előnyünknél tovább kellett volna támadni a harmadik gólunkért, ehelyett az időt öltük. Mindkét esetben alapvető gond adódott a józan átgondoltsággal

 - jegyezte meg.

Ami a 21 éveseinket illeti, egy akceleráltabb fiatalokból álló horvát csapat megérdemelten nyert ellenük 2-0-ra, állapította meg Csank.

Hiányzik a hideg fej és a bölcsesség

A debreceni Szűcs Tamásban „van anyag”, de a győzelemhez hideg fejjel kell játszani. Három döntetlen és egy vereség után még nem zárult le az út az Eb-finálé felé, csakhogy az eddigieknél sokkal több kell.

A 19 évesek tekervényes módon kerültek be az elitkörbe. A gyirmóti, a franciák elleni 2-1-es selejtező-vereséggel Bulgáriával holtversenyben zártak, ezért a sportszerűségi mutató döntött. Mivel a mieink eggyel kevesebb sárga lapot gyűjtöttek be, folytathatják a sorozatot az elitkörben.

Azért ne feledjük, hogy - szerencsére! - a gallok 2-0-ás vezetésük után már nem erőltették a gólszerzést... Fiataljainkban azt becsülöm, hogy egy jobb riválissal szemben sem adták meg magukat, és azt remélem, hallunk még róluk

 - tette hozzá az exkapitány.

@borsonline_aktualis

Szoboszlai Dominik sírva értékelte a kudarcot A magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól világbajnoki selejtezőn. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarvalogatott #worldcup #irorszag

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu