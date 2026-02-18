Kitört a pánik, mégsem látják szívesen Sallai Rolandot Liverpoolban

Egy lépéssel közelebb került ahhoz a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray, hogy a Liverpool ellenfele legyen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Mint ismert, Arne Slot csapata elkerülte a rájátszást azzal, hogy az alapszakaszban a legjobb nyolc között végzett. A Vörösök így hátradőlve várhatják, melyik csapat ellen kell majd folytatniuk a legrangosabb európai kupáért folyó küzdelmet a következő hónapban. A szurkolók viszont elkezdtek aggódni a törökök miatt, akik ellen egyszer már ráfáztak a szezonban.

Sallai Rolandot ellenfélként tehát nem látnák szívesen a szurkolók, a csapat új játékosaként még lehet Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A Liverpool a Galatasaray, a Juventus, a Club Brugge vagy az Atlético Madrid csapatával küzd majd meg a BL-nyolcaddöntőben. Sallai Rolandék pedig az olaszok 5-2-es legyőzésével nagy lépést tettek a továbbjutás felé a jövő heti visszavágó előtt.

A liverpool.com viszont arról számolt be, hogy a szurkolók még reménykednek abban, hogy valahogy mégis elkerülhetik a Galatasarayt, miután egyszer már kikaptak a törököktől az alapszakaszban. Ez megtörténhet úgy, hogy a Juventus valamilyen csoda folytán a visszavágón fordítani tud, de megtörténhet az a forgatókönyv is, hogy bár Sallai Rolandék továbbjutnak az olaszok ellen, a február 27-én esedékes sorsoláson a Club Brugge-Atlético Madrid összecsapás győztesét húzzák ki a Vörösök ellenfeléül.

Sallai Roland Liverpoolban köt ki?

Bár Sallai Rolandot ellenfélként nem látnák szívesen Liverpoolban, a csapat új játékosaként már annál inkább. A Vörösök január óta figyelemmel követik a 28 éves magyar játékost, a téli átigazolási időszakban ugyan nem történt megállapodás, de a legfrissebb sajtóértesülések szerint Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülései miatt még nem mondtak le teljesen arról, hogy esetleg nyáron leigazolják őt a jobbhátvéd posztra – bár a Sunderlandnek és a Brentfordnak is van ilyen terve. Azonban ha mégis előbbi lenne a befutó, akkor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Sallai Rolanddal már három magyar válogatott játékos erősítené a Liverpoolt.