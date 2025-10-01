Példát statuált Sallaival a Galatasaray edzője

Okan Buruk vezetőedző a Galatasaray történetének egyik legnagyobb győzelmeként beszélt a Liverpool elleni 1-0-s Bajnokok Ligája-mérkőzésről. A török klub magyar játékosa, Sallai Roland is varázslatos éjszakaként írt Szoboszlai Dominikék legyőzéséről. Talán csak egy isztambuli játékos számára ért fel egy pofonnal a keddi meccs: a Galata egyik nyári sztárigazolása, Leroy Sané éppen most először került ki a kezdőcsapatból, sőt hiába melegített, egy percre sem állhatott be a Galatasaray-Liverpool csúcsmeccsen.

Okan Buruk (balra) szerint Sané (jobbra) nagyon jó és fontos játékos, mégis levegőnek nézte a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen Fotó: Anadolu via AFP

A lejáró szerződése miatt a Bayern Münchentől ingyen érkezett, de sajtóhírek szerint évi 15 millió eurós (5,8 milliárd forint) fizetéssel Sallaiékhoz csábított 70-szeres német válogatott szélső eddig minden várakozást alulmúlt a teljesítményével. A kezdőcsapat tagja volt mind a hét eddigi török bajnokin és a frankfurti BL-rajton (1-5) is, de csak egy gól és két gólpassz jött össze neki, harmatos mezőnymunkával.

Galatasaray-Liverpool: kimaradt a törökök sztárja

Okan Buruk most megelégelte ezt, és pont a kiemelkedően fontos, Liverpool elleni meccsen nézte levegőnek a támadót. A közösségi oldalakon terjed is egy kép, amelyen a Galata minden játékosa boldogan ünnepli a sikert – kivéve a háttérben kelletlenül megbúvó Sanét.

Leroy Sane’nin maç bitimi tüm takım sevinirken hali.. pic.twitter.com/aLyw1ZMOgE — 🍍🔥J̳U̳S̳T̳I̳T̳I̳A̳ G̸🌟l̸🌟t̸🌟s̸🌟r̸🌟y̸ ̸ (@justitia1905) October 1, 2025

A bravúros győzelem dacára a sajtótájékoztatón rákérdeztek a sztárigazolás mellőzésére, mire a Galatasaray edzője kitérő választ adott:

„Leroy Sané nagyon fontos és jó játékos, de úgy döntöttünk, hogy most Ilkay Gündogant szerepeltetjük a középpályán. Amikor pedig vezettünk, inkább Sallai Rolandot és Eren Elmalit cseréltem be, akik jobban tudnak védekezni” – mondta Okan Buruk, aki tehát inkább a magyar légiós mellett döntött, Sallaival példát statuált annak kapcsán, hogy nem fél a kispadon hagyni a legnagyobb sztárt, Sanét.

A tévés szakértő Mustafa Sarp szerint a Galata trénere példát statuált ezzel a húzásával:

„Ezzel demonstrálta a tekintélyét, és hogy ebben a csapatban bárkiből cserejátékos válhat” – mondta a korábbi Galatasaray-középpályás.