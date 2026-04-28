Az Exatlon Bajnokait brutálisan megviselte a puritán bázis: „Kezdett mindenki befordulni”

A piros csapat hétfő este elképesztő küzdelem után aratott győzelmet, így nem csak a luxus bázist sikerült visszanyerniük, de ezzel együtt egy barbecue party-t és egy filmezős estét is behúztak. Ez pedig hihetetlen hatással volt az Exatlon versenyzőire, hiszen szinte szemmel láthatóan kaptak új erőre. A Bajnokok Halász Jázminja a Metropolnak most el is árulta, hogy mit tett velük az elmúlt három hét, na meg, hogy minek örültek a legjobban a visszatérés után.

Az Exatlon 5. évadának Bajnokai hatalmas üdvrivalgással ünnepelik minden győzelmüket, bár ebből mostanság nem túl sok jutott (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának első két bázisjátékát magabiztosan nyerték a Bajnokok, így két hét alatt igencsak hozzászoktak a kényelemhez. Ám a következő három fordulót rendre elveszítették, így kénytelenek voltak ezt az időszakot a puritán tábor mostoha körülményei között tölteni. Most azonban végre megtört a jég, és visszatérve Halász Jázmin elárulta, mire vágyott a legjobban.

Nagyon hiányzott az, hogy bármikor tudjak magamnak sütni egy kis palacsintát, vagy hogy ha megkívánok egy kis narancslét, és akkor azt iszogathassam, de nyilván nem voltak kényelmesek a matracok sem, illetve nem voltak színek, és nem tudtunk mit csinálni, hova menni. Meg persze nagyon kellemes volt a medence, elképesztően jól esett, úgyhogy nemcsak az étel, ami más volt a másik oldalon

– mesélte a karatés, amit az is bizonyított, hogy a csapat visszatérve azonnal rávetette magát a hűtőre.

Halász Vivien húga, Halász Jázmin úgy érzi a Bajnokok csapata most új erőre kapott a tegnapi győzelemtől (Fotó: Tumbász Hédi)

Az Exatlon Bajnokaira egy séf is várt

Ráadásul, ha mindez még nem lenne elég nyeremény, a beígért barbecue partyt is megtartották, amiben egy séf is segített nekik, így a csapat önjelölt szakácsa, Lencse Laci is megpihenhetett egy estére.

„Úristen nagyon jó volt a sütögetés. Annak pedig külön örültem, hogy Lala is ki tudta élvezni az ízeket végre anélkül, hogy neki kellett volna főznie. Nagyon jól telt. Persze beszélgettünk is, de tényleg jól esett csak leülni együtt és enni, meg élvezni az egészet. Utána pedig még jobb volt leülni, megnézni egy filmet, bambulni és nevetgélni. Úgyhogy szerintem az egész csapat nagyon feltöltődött” – vallotta be Jázmin, akit nemrég csapattársával, Valkusz Mátéval is hírbe hoztak.