Így győzte le Noszály Sándor Novak Djokovicsot Leonardo DiCaprio segítségével
Világsztárok oldalán, a malibui tengerparton aratott látványos diadalt, miközben lelke mélyén a legsötétebb démonjaival vívta élete legnehezebb meccsét. Noszály Sándor megrendítő őszinteséggel vallott arról a hatéves küzdelemről, amely során a csillogó hollywoodi kulisszák mögött a depresszió fogságába esett.
Noszály Sándor élete kívülről maga volt a megtestesült amerikai álom. Malibu napsütötte tengerpartján a világ legnagyobb ikonjaival sportolt, miközben mindenki azt hitte, a sors kegyeltje és a legboldogabb magyar ember a tengerentúlon. A csillogó felszín és a hollywoodi partik világa mögött azonban egy tíz évig titkolt, sötét küzdelem zajlott, amelyről most döbbenetes őszinteséggel rántotta le a leplet a közösségi oldalán.
Noszály Sándor világsztárok gyűrűjében élt: Oscar-díjas csapattárs és egy váratlan diadal
A teniszlegenda egy olyan történetet osztott meg követőivel, amely bármelyik bulvárlap címlapján megállná a helyét, mégis egy fájdalmas életszakasz kezdetét szimbolizálja. Noszály Sándor felidézett egy 2014-es napot, amikor a filmvilág és a sport elitje gyűlt össze a strandröplabda pályán, miközben ő a legmélyebb lelki válsága közepette is profihoz méltóan teljesített:
Képzeljétek, ez volt az első alkalom, amikor mély depresszióba zuhantam a válásom után, 2014-ben. Ennek ellenére az életem egyik legemlékezetesebb napja marad. Winkler Péter barátommal és Leonardo DiCaprióval alkottunk egy csapatot (beach-röplabda), Novak Djokovics, Gerard Butler és egy szerb teniszező ellen játszottunk, és óriási küzdelemben döntő szett, 21-19-re nyertünk
– írta az elképesztő fotó mellé.
Ezen a napon találkozott először Gerard Butlerrel
A mérkőzés hangulata elképesztő lehetett, hiszen kevés ember mondhatja el magáról, hogy az Oscar-díjas Leonardo DiCaprióval az oldalán győzte le a teniszvilág egyeduralkodóját, Novak Djokovicsot: „Meccslabdánál még egy óriásit vetődtem is, azzal nyertük meg. Oscart nem kapott érte Leo, de nagyon örült a győzelemnek. Djokót legyőzni bármilyen sportban... Ezen a napon találkoztam először Gerard Butlerrel, aki később a tanítványom és barátom lett” – osztotta meg Noszály a kulisszatitkot a követőivel.
A „tompa tekintet” és a láthatatlan betegség
A bejegyzés legmegrázóbb része, amikor Noszály a követői figyelmét a saját arcára, pontosabban a tekintetére irányítja. Szerinte a depresszió nem mindig látványos, nem mindig ágyban fekvő reménytelenség; néha ott bujkál egy győztes mosoly mögött is, és csak az avatott szemek vehetik észre a bajt: „Ha közelebbről megnézitek a szememet, láthatjátok azt a tompa tekintetet, ami a depressziós emberekre jellemző.”
Ez a felismerés rávilágít arra, hogy mennyire fontos lenne a társadalomnak és a környezetnek jobban figyelnie a jelekre. Az emberek többsége csak a sikeres edzőt látta benne, aki világsztárokat instruál, de senki nem látta a maszk mögötti valódi fájdalmat. Noszály vallomása egyfajta misszió is: megmutatni, hogy a mentális betegség nem válogat státusz és siker alapján.
Hat év küzdelem a sztárok árnyékában
Az egykori teniszcsillag elárulta, hogy ez a sötét időszak nem csupán egy rövid epizód volt az életében. Egy hatéves, kimerítő és emberfeletti küzdelem vette kezdetét, amely alatt folyamatosan egyensúlyoznia kellett a világraszóló karrier és a személyes összeomlás határán. Miközben a világ leggazdagabb és leghíresebb embereit készítette fel, ő maga minden nap a túlélésért harcolt. A története rávilágít arra, hogy a siker és a csillogás sem ad védelmet a lélek sebei ellen. A készülő memoárja minden bizonnyal az év egyik legőszintébb és legfontosabb vallomása lesz, amelyben végre nemcsak a sportsikerekről, hanem a legnehezebb belső csatákról is beszámol, reményt adva ezzel mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak.
Hírlevél-feliratkozás
