Így győzte le Noszály Sándor Novak Djokovicsot Leonardo DiCaprio segítségével

Noszály Sándor élete kívülről maga volt a megtestesült amerikai álom. Malibu napsütötte tengerpartján a világ legnagyobb ikonjaival sportolt, miközben mindenki azt hitte, a sors kegyeltje és a legboldogabb magyar ember a tengerentúlon. A csillogó felszín és a hollywoodi partik világa mögött azonban egy tíz évig titkolt, sötét küzdelem zajlott, amelyről most döbbenetes őszinteséggel rántotta le a leplet a közösségi oldalán.

Noszály Sándor Leonardo DiCaprióval és Novak Djokoviccsal rendszeresen sportolt Hollywoodban (Fotó: YouTube)

Noszály Sándor világsztárok gyűrűjében élt: Oscar-díjas csapattárs és egy váratlan diadal

A teniszlegenda egy olyan történetet osztott meg követőivel, amely bármelyik bulvárlap címlapján megállná a helyét, mégis egy fájdalmas életszakasz kezdetét szimbolizálja. Noszály Sándor felidézett egy 2014-es napot, amikor a filmvilág és a sport elitje gyűlt össze a strandröplabda pályán, miközben ő a legmélyebb lelki válsága közepette is profihoz méltóan teljesített:

Képzeljétek, ez volt az első alkalom, amikor mély depresszióba zuhantam a válásom után, 2014-ben. Ennek ellenére az életem egyik legemlékezetesebb napja marad. Winkler Péter barátommal és Leonardo DiCaprióval alkottunk egy csapatot (beach-röplabda), Novak Djokovics, Gerard Butler és egy szerb teniszező ellen játszottunk, és óriási küzdelemben döntő szett, 21-19-re nyertünk

– írta az elképesztő fotó mellé.

Ezen a napon találkozott először Gerard Butlerrel

A mérkőzés hangulata elképesztő lehetett, hiszen kevés ember mondhatja el magáról, hogy az Oscar-díjas Leonardo DiCaprióval az oldalán győzte le a teniszvilág egyeduralkodóját, Novak Djokovicsot: „Meccslabdánál még egy óriásit vetődtem is, azzal nyertük meg. Oscart nem kapott érte Leo, de nagyon örült a győzelemnek. Djokót legyőzni bármilyen sportban... Ezen a napon találkoztam először Gerard Butlerrel, aki később a tanítványom és barátom lett” – osztotta meg Noszály a kulisszatitkot a követőivel.

A „tompa tekintet” és a láthatatlan betegség

A bejegyzés legmegrázóbb része, amikor Noszály a követői figyelmét a saját arcára, pontosabban a tekintetére irányítja. Szerinte a depresszió nem mindig látványos, nem mindig ágyban fekvő reménytelenség; néha ott bujkál egy győztes mosoly mögött is, és csak az avatott szemek vehetik észre a bajt: „Ha közelebbről megnézitek a szememet, láthatjátok azt a tompa tekintetet, ami a depressziós emberekre jellemző.”