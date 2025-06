Nagyváradi Nelli a piramisoknál hódít - fotó

Nagyváradi Nelli a piramisoknál hódított legújabb Instagram-posztjában. A közösségimédia-sztár már több videót is kirakott csatornájára egyiptomi kalandjáról, ahol az országot járja, és különböző élményeket oszt meg az utazásáról. Legújabb Instagram-képein a gízai piramisok előtt pózol, és kifejti, mennyire csodálatos volt meglátogatni őket. Az utazáson, mint mindig, most is vele tartott férje, Tóth Barna.

Amikor ilyen közelről találkozol a történelemmel, az valami elképesztő érzés! Hálás vagyok, hogy itt lehettem!

– írja bejegyzésében.