RETRO RÁDIÓ

Nem tudsz máshova nézni: Fekve, falatnyi bikiniben élvezi a szaunát a szexi magyar sztár

A pihenés mindenki számára fontos, nem kivételek ez alól a sztárok sem. Nagyváradi Nelli nem is akármilyen képet posztolt Instagramra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 14:30
Nagyváradi Nelli Mátra bikini Instagram énekesnő

Nagyváradi Nelli pihenését tölti a Mátrában, de nem hagyta a követőit parlagon: szexi képeket posztolt a csodaszép énekesnő.

Nagyváradi Nelli
Nagyváradi Nelli nem szívbajos ha bikiniről van szó Fotó: Fotó: Youtube

Nagyváradi Nelli a Mátrában pihen

Hiába tartunk az ősz első hónapjának közepén, úgy tűnik, hogy az időjárás egyelőre még nem mutatja a borongós, szomorkás arcát, és még kitart a nyár. Nagyváradi Nelli is élvezi a nyárias időjárást, amelynek az Instagram követői örülnek a legjobban.

Az tagadhatatlan, hogy az énekesnő bombaformában van, erről tanúskodnak az Instagramra feltöltött képek is, amelyek a Mátrában készültek egy szaunában. Egyszerű, pasztell sárga színű bikiniben, keresztbe tett lábakkal pózol a kamerának, míg a másik képen fekve élvezi a szauna által nyújtott kellemes időtöltést.

Korábban is posztolt szexi fotókat, akkor épp egy jakuzziban, bort iszogatva lazított az énekesnő. A kommentelők természetesen bókokkal bombázták.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu