Nem tudsz máshova nézni: Fekve, falatnyi bikiniben élvezi a szaunát a szexi magyar sztár

Nagyváradi Nelli pihenését tölti a Mátrában, de nem hagyta a követőit parlagon: szexi képeket posztolt a csodaszép énekesnő.

Nagyváradi Nelli nem szívbajos ha bikiniről van szó Fotó: Fotó: Youtube

Nagyváradi Nelli a Mátrában pihen

Hiába tartunk az ősz első hónapjának közepén, úgy tűnik, hogy az időjárás egyelőre még nem mutatja a borongós, szomorkás arcát, és még kitart a nyár. Nagyváradi Nelli is élvezi a nyárias időjárást, amelynek az Instagram követői örülnek a legjobban.

Az tagadhatatlan, hogy az énekesnő bombaformában van, erről tanúskodnak az Instagramra feltöltött képek is, amelyek a Mátrában készültek egy szaunában. Egyszerű, pasztell sárga színű bikiniben, keresztbe tett lábakkal pózol a kamerának, míg a másik képen fekve élvezi a szauna által nyújtott kellemes időtöltést.

Korábban is posztolt szexi fotókat, akkor épp egy jakuzziban, bort iszogatva lazított az énekesnő. A kommentelők természetesen bókokkal bombázták.