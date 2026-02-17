A februári újhold új kezdeteket hoz a csillagjegyek számára
A február 17-i újhold egybeesik a gyűrűs napfogyatkozással, ami felerősíti annak hatásait. Így hat a csillagjegyedre a február 17-i napfogyatkozás!
A februári újhold a Vízöntő csillagjegyében február 17-én köszönt be, és ebben az időszakban érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk a megérzéseinkre. Ez az újhold egybeesik a „tűzgyűrűként” is ismert gyűrűs napfogyatkozással is. Kyle Thomas, a sztárok asztrológusa elmondta, hogy ez a napfogyatkozás 2017 óta először az Oroszlán és a Vízöntő tengelyén fog bekövetkezni.
Hogyan érinti a Vízöntő újhold a csillagjegyeket:
- Kos (március 21. - április 19.) Készülj fel, mert népszerűbb leszel, mint valaha! Thomas szerint ez a napfogyatkozás arra ösztönöz, hogy vegyél részt közösségekben és kapcsolódj másokhoz. „Ez egy nagyon társasági időszak lesz: régi barátokkal találkozhatsz, és valószínűleg újakat is szerzel” – mondja. Eljött annak az ideje is, hogy segítséget kapj valakitől egy nagy célod eléréséhez.
- Bika (április 20. - május 20.) Lépj a trónodra és hagyd, hogy a világ fejet hajtson előtted. A szakmai életed kerül most a középpontba. „Átgondolhatod a következő nagy ambícióidat és azt, hogyan valósítsd meg őket” - mondja Thomas, megjegyezve, hogy előléptetés vagy új állás is lehet a láthatáron.
- Ikrek (május 21. - június 20.) Nyisd meg az elméd az élet kínálta lehetőségekre. Ez a napfogyatkozás szellemi fejlődést hoz. „Lehetőséged nyílik a kereteken kívül gondolkodni, legyen szó tanulásról, médiáról, spirituális törekvésekről vagy utazásról” - tanácsolja Thomas.
- Rák (június 21. - július 22.) Itt az ideje tisztázni, hol tartasz a kapcsolataidban. „A napfogyatkozás felszínre hozhatja a szőnyeg alá söpört kényelmetlen ügyeket. Ugyanakkor ez arra is ösztönözhet, hogy sebezhetőbb légy, és ezáltal közelebb kerülj másokhoz” - mondja Thomas. Az anyagiak, hitelek és befektetések terén is kedvező fordulatokra lehet számítani.
- Oroszlán (július 23. - augusztus 22.) Mélyítsd el a kapcsolataidat. Egy fontos személlyel szoros kapcsolat jöhet létre. „Lehetőség nyílik az egységre: eljöhet az ígéretek, az összeköltözés, az eljegyzés vagy akár a házasság ideje” - jósolja Thomas.
- Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.) Légy produktív! A napfogyatkozás energiát ad a terveid racionalizálásához és a hatékonyság növeléséhez. Akinek van munkája, több felelősséget és projektet kaphat. Az, aki jelenleg munkát keres, megtalálhatja a tökéletes állást vagy egy jól fizető ügyfelet. „Végül ez a holdállás az egészségre, az étrendre és a fitneszre is hatással lesz, szóval tűzz ki célokat és mozdulj meg!”
- Mérleg (szeptember 23. - október 22.) Hadd daloljon a szíved és a lelked! „Ez az év legromantikusabb időszaka számodra. Ha egyedülálló vagy, menj társaságba, mert találkozhatsz a lelki társaddal. A párkapcsolatban élők is élvezhetik ezt az energiát, több nevetést és szexi pillanatot vive a mindennapokba” - mondja Thomas. Ha gyermekáldást terveztek, Thomas szerint most erre is ideális az idő.
- Skorpió (október 23. - november 21.) Most a családi és otthoni ügyek kerülnek előtérbe. A napfogyatkozás energiája olyan dolgokat indíthat el, mint egy hirtelen költözés, felújítás vagy lakhelyváltás. Emellett előfordulhat, hogy más családi ügyekben is neked kell kézbe venned az irányítást.
- Nyilas (november 22. - december 21.) Hallasd a hangod! Itt az ideje, hogy friss szemmel nézz az életedre. Írással, beszéddel vagy reklámozással kapcsolatos témák merülhetnek fel. „Ugyanilyen valószínű az is, hogy hirtelen felindulásból lefoglalsz egy rövid vakációt egy közeli helyre” - mondja Thomas.
- Bak (december 22. - január 19.) Merülj el az aranyban! Pénzmágnesként működsz ebben a szezonban. „Készülj fel a növekvő jólétre fizetésemelés, új állásajánlat vagy egy jövedelmező ügyfél formájában” - ígéri Thomas.
- Vízöntő (január 20. - február 18.) Boldog születésnapot! „Az univerzum rád mosolyog” - mondja Thomas, kiemelve, hogy ez a napfogyatkozás az év legfontosabb eseménye számodra. „A rákövetkező héten tegyél határozott lépéseket az érdekeidért, és kezdj el dolgozni az idei tíz legfontosabb célodon.”
- Halak (február 19. - március 20.) Ne stresszel! Találj időt a pihenésre ebben az időszakban. „Sőt, kényeztesd magad egy habfürdővel, masszázzsal vagy egy otthoni kikapcsolódással. Megérdemled!” - tanácsolja az asztrológus - írja a People Magazin.
