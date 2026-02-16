Ma váratlan helyen ütközhet ellenállásba ez a csillagjegy

Kos

Hétfőn váratlan helyen ütközhet ellenállásba, és ennek során kiderülhet, hogy rosszul ítélt meg valakit. Fontos, hogy elismerje, ha tévedett, hiszen mindenki hibázik néha. Egy őszinte bocsánatkérés csak növeli a tekintélyét a másik szemében.

Bika

A Hold és a Mars együttállása miatt egész nap feszültebb, ingerlékenyebb lehet a hangulata. Ne váljon gyanakvóvá, senki sem akarja bántani. Inkább összpontosítson arra a sok jóra, ami körülveszi. Ráadásul valaki komoly segítséget is nyújthat önnek.

Ikrek

Hétfőn a Hold és a Mars együttállása felerősíti az érzelmeket, és meglepő fordulatokat jelezhet. Egy kapcsolatában valódi érzések kerülhetnek felszínre, amelyek eddig talán rejtve maradtak. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kaphat az illetőtől.

Rák

Hétfőn valaki, aki közel áll önhöz, átléphet egy határt, és ez rosszul érintheti önt. Fontos, hogy világosan jelezze, meddig mehet el a másik. Ne engedje, hogy olyasmibe avatkozzon, ami nem tartozik rá.

Oroszlán

Hétfőn különösen fontos, hogy az egyenes utat válassza. Most nem érdemes játszmákba bonyolódnia, inkább őszintén vállalja fel az érzéseit. A legjobb, ha világosan és egyértelműen elmondja, mit szeretne. A kerülőutak most nem vezetnek (jó) eredményre.

Szűz

Egy munkahelyi helyzetben hirtelen riválissá válhat valaki, akivel eddig jó viszonyban volt. Bölcs döntés lehet, ha most visszavonul egy lépést, és teret ad a másiknak. Higgye el, később meghálálja önnek a nagyvonalúságát.

Mérleg

Hétfőn kézben tartja az eseményeket, így minden a tervei szerint alakulhat. Lehetősége nyílik arra is, hogy valaminek lerakja az alapjait, ami később bontakozik ki igazán. Gondolkodása most különösen éles, és a rejtett összefüggéseket is könnyen átlátja.

Skorpió

Hétfőn az égi hatások rendkívül kedvezően befolyásolják önt, és akár a bőség zavarával is szembesülhet. Nehéz lehet kiválasztania a legjobb lehetőséget a sok ígéretes közül. Hallgasson a megérzéseire, mert most különösen pontosan mutatják a helyes irányt.

Nyilas

Hétfőn kiélesednek az érzékei, és intuíciója is felerősödik. Olyan jelzést kaphat, amely arra ösztönzi, hogy változtasson a véleményén egy fontos kérdésben. Ha rugalmas marad, jutalomra számíthat.