Ma váratlan helyen ütközhet ellenállásba ez a csillagjegy
Ezt tartogatják mára a csillagok.
Kos
Hétfőn váratlan helyen ütközhet ellenállásba, és ennek során kiderülhet, hogy rosszul ítélt meg valakit. Fontos, hogy elismerje, ha tévedett, hiszen mindenki hibázik néha. Egy őszinte bocsánatkérés csak növeli a tekintélyét a másik szemében.
Bika
A Hold és a Mars együttállása miatt egész nap feszültebb, ingerlékenyebb lehet a hangulata. Ne váljon gyanakvóvá, senki sem akarja bántani. Inkább összpontosítson arra a sok jóra, ami körülveszi. Ráadásul valaki komoly segítséget is nyújthat önnek.
Ikrek
Hétfőn a Hold és a Mars együttállása felerősíti az érzelmeket, és meglepő fordulatokat jelezhet. Egy kapcsolatában valódi érzések kerülhetnek felszínre, amelyek eddig talán rejtve maradtak. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kaphat az illetőtől.
Rák
Hétfőn valaki, aki közel áll önhöz, átléphet egy határt, és ez rosszul érintheti önt. Fontos, hogy világosan jelezze, meddig mehet el a másik. Ne engedje, hogy olyasmibe avatkozzon, ami nem tartozik rá.
Oroszlán
Hétfőn különösen fontos, hogy az egyenes utat válassza. Most nem érdemes játszmákba bonyolódnia, inkább őszintén vállalja fel az érzéseit. A legjobb, ha világosan és egyértelműen elmondja, mit szeretne. A kerülőutak most nem vezetnek (jó) eredményre.
Szűz
Egy munkahelyi helyzetben hirtelen riválissá válhat valaki, akivel eddig jó viszonyban volt. Bölcs döntés lehet, ha most visszavonul egy lépést, és teret ad a másiknak. Higgye el, később meghálálja önnek a nagyvonalúságát.
Mérleg
Hétfőn kézben tartja az eseményeket, így minden a tervei szerint alakulhat. Lehetősége nyílik arra is, hogy valaminek lerakja az alapjait, ami később bontakozik ki igazán. Gondolkodása most különösen éles, és a rejtett összefüggéseket is könnyen átlátja.
Skorpió
Hétfőn az égi hatások rendkívül kedvezően befolyásolják önt, és akár a bőség zavarával is szembesülhet. Nehéz lehet kiválasztania a legjobb lehetőséget a sok ígéretes közül. Hallgasson a megérzéseire, mert most különösen pontosan mutatják a helyes irányt.
Nyilas
Hétfőn kiélesednek az érzékei, és intuíciója is felerősödik. Olyan jelzést kaphat, amely arra ösztönzi, hogy változtasson a véleményén egy fontos kérdésben. Ha rugalmas marad, jutalomra számíthat.
Bak
Hétfőn fontos információhoz juthat, amely komoly dilemmát vet fel önben. Érdemes átgondolnia, hogy a megszokott úton halad tovább, vagy irányt változtat. Jelentős döntés előtt áll, ezért alapos megfontolásra lesz szüksége.
Vízöntő
Ne lepődjön meg, ha nagyobb siker éri, mint amire számított, vagy több elismerést, esetleg anyagi gyarapodást tapasztal. Bárhogyan alakul is, ne kérdőjelezze meg a szerencséjét. Fogadja el nyitottan mindazt a jót, amit most az élet kínál.
Halak
A Vénusz jelenléte a jegyében különösen szerencsés napot jelez. Érdemes ezt az időszakot arra használnia, hogy pozitív gondolkodással és őszinte segítőkészséggel bevonzza a kedvező lehetőségeket. Ma nagy lépést tehet hosszú távú tervei megvalósítása felé.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre