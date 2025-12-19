„Epilepsziás vagyok és megtanítottam a fiamnak” - Betegeket inspirál a hős kisfiú

Más betegeket inspirál arra, hogy tanítsák meg gyerekeiknek, hogyan hívjanak segítséget – derül ki az Országos Mentőszolgálat új bejegyzéséből. A hős kisfiú esete mindenkire hatással van. A „Na szia Mentő” vírusként terjedő segítségkérését az év legnagyobb hőstettének tekintik.

Megelőzésre inspirál a hős kisfiú esete Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Én epilepsziás vagyok és megtanítottam a kicsi fiamnak, hogy mit kell mondania a telefonba. Tudta a számot is, amit hívni kell. Random kérdeztem tőle a nap bármely szakában, ha én rosszul leszek mit kell mondania és kit kell hívnia. Kutyákat be kell zárnia… egyszer rosszul lettem és mindent úgy csinált, ahogy tanítottam neki. Végtelenül büszke vagyok rá

– írta egy epilepsziával küzdő édesanya.

Az eset óta rengetegen osztják meg a kisfiú ikonikus bejelentkezését:

Na szia Mentő!

Sokakat mozgatott meg a hős kisfiú segítségkérése - az egész ország felnéz rá

Nemrég az OMSZ a szóban forgó mondatot a mentőautókra is felragasztotta, ezzel tisztelegve a kisfiú előtt.

Az országos tisztelgés mellett úgy néz ki, másokat is inspirál az eset és sokan most kezdik el tanítani gyermekeiknek, hogyan is kommunikáljanak és kérjenek segítséget, ha baj van. Az eset felhívta a figyelmet a gyerekek felkészítésére és a megelőzés fontosságára.

A »NA SZIA MENTŐ« óriási bizalmat és gyermeki hősiességet is jelent: a ma átadott új mentőautókra büszkén ragasztottuk fel ezeket a matricákat!

– hangzik el az a mentőszolgálat Facebook-videójában, ugyanis a napokban 42 új mentőautó állt szolgálatba az idén vásárolt 101-ből.