Tragédia: Halálra gázoltak egy idős asszonyt, miközben a buszra várt

Február 14-én, a reggeli órákban tragikus pillanatoknak voltak szemtanúi a buszra várakozók Győrben, a Szent István úton, mivel egy idős asszony életét vesztette, miközben a buszra várt.

Egy idős asszonyt halálra gázoltak, miközben a buszra várt / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az idős asszony nem élte túl a balesetet

Egy 33 éves győri férfi a megengedettnél nagyobb sebességgel tért át a szemközti forgalmi sávba, majd hirtelen elütött egy buszra várakozó 76 éves asszonyt, aki a helyszínen szörnyet halt. Az autó vezetője is megsérült a balesetben, ezért a férfit kórházba szállították.

A férfit gyanúsítottként hallgatják ki halálos közúti baleset okozásának gyanújával. A Győri Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, előterjesztést tettek a letartóztatására - írja a Police.