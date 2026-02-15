RETRO RÁDIÓ

Tragédia: Halálra gázoltak egy idős asszonyt, miközben a buszra várt

Halálos kimenetelű gázolás történt Győrben. Az idős asszony életét már nem lehetett megmenteni.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.15. 17:17
baleset élet-halál gázolás

Február 14-én, a reggeli órákban tragikus pillanatoknak voltak szemtanúi a buszra várakozók Győrben, a Szent István úton, mivel egy idős asszony életét vesztette, miközben a buszra várt. 

Egy idős asszonyt halálra gázoltak, miközben a buszra várt
Egy idős asszonyt halálra gázoltak, miközben a buszra várt / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az idős asszony nem élte túl a balesetet

Egy 33 éves győri férfi a megengedettnél nagyobb sebességgel tért át a szemközti forgalmi sávba, majd hirtelen elütött egy buszra várakozó 76 éves asszonyt, aki a helyszínen szörnyet halt. Az autó vezetője is megsérült a balesetben, ezért a férfit kórházba szállították.

A férfit gyanúsítottként hallgatják ki halálos közúti baleset okozásának gyanújával. A Győri Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, előterjesztést tettek a letartóztatására - írja a Police.

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
