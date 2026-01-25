Videóra vették: ufót kaptak lencsevégre az 51-es körzet felett

Egy szemtanú különös jelenséget filmezett le az 51-es körzet közvetlen közelében. A férfi először azt hitte, titkosított tesztrepülésről van szó, később azonban rájött, hogy ufót vett videóra.

Háromszög alakú ufóra lett figyelmes a videós – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ufó repült a titkos bázis felett

A dél-nevadai 51-es körzetet gyakran azonosítatlan repülő tárgyakkal hozzák összefüggésbe, és sok összeesküvéselmélet-hívő azt állítja, hogy az Egyesült Államok kormánya itt rejtegeti a földönkívüli életformákat.

A szigorúan titkos amerikai légierőbázist rengetek misztikum övezi, ezért senki sem tudja igazán, mi történik ott. A rejtély hatására sok kalandor elindult, hogy felfedezze a környéket, köztük Anders Otteson videós is.

A férfi január 14-én a tesztlétesítmény közelében kempingezve filmezte le élményeit. Először két repülőgépet pillantott meg, de hamar észrevette, hogy az egyik egy kicsit szokatlanabb volt, mint a másik.

Hajnali egy órakor hajtóművek hangját kezdte hallani a távolban, és nem sokkal később meglátott egy repülőt a feje fölött. Hajnali háromkor pedig egy furcsa repülő tárgyat vett észre az égen.

A tárgyat lapos, háromszög alakú formaként írta le, és a Doritos nevű, szintén háromszög alakú chipshez hasonlította. Kísérteties módon hasonló, Dorito alakú azonosítatlan tárgyakat már 2014-ben is lefényképeztek két különböző helyszínen.

Otteson elismerte, hogy sokan úgy vélik, ezek a képek csupán B-2-es repülőgépeket ábrázolnak, és ő sem teljesen biztos abban, hogy a felvétel nem csupán egy furcsa szögben megdöntött repülőgépet mutat.

Azonban felmerül a kérdés, hogy titkosított tesztrepülésről vagy átlagos kiképzésről van-e szó. Amikor a hírügynökségek megpróbálták kideríteni, hogy pontosan mi is volt a képeken, a tisztviselők kitértek a válaszadástól – írja az Unilad.