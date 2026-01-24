RETRO RÁDIÓ

Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: a Da Vinci-kódról van szó

Leonardo da Vinci egyik műalkotásának vizsgálatával fény derül egy rejtett titokra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 17:30
Leonardo da Vinci A Da Vinci-kód rejtély

Leonardo da Vinci művészetét mindig rengeteg legenda övezte, most azonban igazi felfedezést tettek egyik műalkotása kapcsán. A tudósok szerint a Szent gyermek nevű vörös kréta rajz rejtheti a da Vinci-kód kulcsát.

Kiderült, mit rejt a Da Vinci-kód?
Da Vinci-kód szerint az olasz mester művészete titkos üzeneteket tartalmaz   Fotó: Anadolu Agency via AFP

Kiderült, mit rejt a Da Vinci-kód?

Tudósoknak sikerült DNS-t kinyerniük Leonardo da Vinci egyik alkotásából, ami betekintést nyújthat a történelem egyik legnagyobb művészének és feltalálójának genetikai felépítésébe. A DNS-t a Szent gyermek (Holy Child) című vörös kréta rajzon talált mikroszkopikus nyomokból nyerték ki.

A műalkotásról letisztított Y-kromoszómákat összehasonlították egy, da Vinci egyik unokatestvérének leveléből származó DNS-sel. Azonban nehéz megerősíteni, hogy valóban da Vinci DNS-éről van-e szó, mivel nincsenek ismert leszármazottai, és temetkezési helyét a 19. század elején megbolygatták.

Ennek ellenére a kutatók úgy vélik, hogy a felfedezés biztató jel lehet arra, hogy a genetikai maradvány egy része magához a mesterhez tartozhat. A válaszok keresése során a tudósok apró bőrdarabkákat, izzadságmaradványokat gyűjtöttek a művész rokonai által készített rajzokról és levelekről, amelyeket olasz archívumokban őröznek.

Ahogy arról a Science Magazine is beszámolt, az emberi nyomokon túl a tanulmány a Szent Gyermek eredetére és útjára is rávilágíthat. A képen őshonos növények maradványait is megtalálták, mint az olasz rozs és a fűzfa, amelyeket a korabeli műhelyekben használtak.

Az évszázadok során végzett kezelések, restaurálások és tárolás következtében ezek a tárgyak valószínűleg több ember DNS-ét is magukba gyűjtötték, ami megnehezíti az eredeti biológiai anyag elkülönítését, de a tudósok mindent megtesznek, hogy több információt derítsenek ki a titokzatos mesterről - írja a Express.

 

