Hihetetlen: repülőtéri terminálba hajtott bele egy sofőr - Videó

A nyaralók döbbenten nézték, amikor egy autó behajtott a Detroit Metro repülőtér termináljába. A hihetetlen esetről felvétel is készült, amelyen az összetört jármű a reptér belsejében rekedt.

Kitört a pánik, amikor egy autó áttörte a repülőtér üveg ajtóját Fotó: Szilágyi Anna / mti

Repülőtér termináljába hajtott egy sofőr

A közösségi médiában megosztott sokkoló képeken látszódik, hogy egy ismeretlen autós január 23-án este egyenesen a terminálba hajtott. Az incidens oka egyelőre ismeretlen, de Michigan állam hatósági szervei azóta vizsgálatot indítottak az ügyben.

A repülőtér tisztviselői elárulták, hogy csütörtök este elszabadult a pokol, amikor a jármű a McNamara terminálnak csapódott. A szemtanúk a WXYZ Detroit helyi hírügynökségnek elmondták, hogy egy hatalmas csattanást hallottak, amikor az autó behajtott a repülőtérre, miközben az alkalmazottak a check-in pultoknál dolgoztak.

Egy szemtanú azt állította, hogy a sofőr felemelt kézzel és beszélve szállt ki a járműből, bár nem volt világos, hogy mit mondott. Ali Khalifa nevű szemtanú szerint a Detroit Metro repülőtér tisztviselői másodperceken belül közbeléptek, és gyorsan őrizetbe vették a sofőrt.

Szerencsére a rendőrök, a TSA és a többi érintett is gyorsan reagált, az egész mindössze másodpercek alatt zajlott le.

A légitársaság bejelentette, hogy a férfi jegypénztárral ütközött, és a balesetben törmelék repült át a terminálon, ami három Delta Air Lines alkalmazottat is eltalált. A Delta közölte, hogy az alkalmazottak nem sérültek meg, bár a mentőszolgálatok átvizsgálták a személyzet tagjait.

A repülőtéri terminálon kitört káosz ellenére máshol nem jelentettek sérüléseket, és a baleset okozta károk mértéke egyelőre ismeretlen - írja a LadBible.