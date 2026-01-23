RETRO RÁDIÓ

250-nel száguldozott, rendőrök üldözték, 140-nel karambolozott a magyar sofőr – ennyit kell most ülnie

Őrült száguldozó felett mondott ítéletet a bíróság. A magyar sofőr Linznél akadt fenn egy közúti ellenőrzésen, majd vad üldözés vette kezdetét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 19:40
magyar sofőr ausztria linz bmw őrült rendőr

Magyar sofőrt ítéltek el Ausztriában, aki őrült száguldozásával és egy szerencsés kimenetelű karambollal került a címoldalakra. A 21 éves magyar sofőr 2025. január 31-én, a linzi sztrádán próbálta ki, mennyit bír ki a luxus BMW-je. 

3 év börtönt kapott a száguldozó magyar sofőr
Ennél a kihajtónál karambolozott a magyar sofőr 

Magyar sofőr zúzott a sztrádán

Pechére, a rendőrök aznap sebesség ellenőrzést tartottak több helyszínen is, így meglepve konstatálták, hogy a bivalyerős limuzin utazósebessége 250 km/h volt, ott ahol 130 lehetett volna a csúcssebesség. A magyar sofőr nyomába szegődtek, majd vad hajsza vette kezdetét. A vége viszont olyan lett, mint egy b-kategóriás albán akciófilm, balkáni végkifejlettel. 

magyar sofőr
30 kilométeren át üldözték a rendőrök Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock

Az őrült száguldozó ugyanis nem állt meg 30 kilométeren át. Addigra a sztrádát már lezárták, ám az úton levők közül nem mindenkit tudtak elterelni az útjából. A rendőrök a trauni kihajtónál már műanyag idomokból álló útzárral várták, hátha az megállítja. A magyar sofőr lassított is, már csak 140-nel ment. Először egy puhának nem mondható kamiont koccolt le, majd több autóba belehajtott és így állt meg. A roncsból sérülten szállt ki ő is és a barátnője is. Ezután már nem menekült, megadóan várt a járőröket a füstölgő kasztni oldalánál. Kiderült, a férfi Ausztriában él, jogosítványát már rég bevonták és rengeteg szabálysértés állt a neve mellett. A rendszámot az anyja kocsijáról lopta. Volt nála egy boxer, ami fegyvernek minősül. Az osztrák ügyészség szerint több ember életét tette kockára és amit csinált, az emberölés kísérletének minősül. 

A sofőr tombolt az autópályán, a fegyvere pedig a BMW volt 

– érvelt a vádhatóság. Büntetése két és fél év lett, ezt a sofőr túlzónak, az ügyész enyhének tartotta. Másodfokon most hoztak ítéletet Ausztriában.

A bíróság szerint nem akart ölni

  1. Fél évvel többet, összesen 3 év börtönt kapott.
  2. 40 ezer eurós büntetést fizet.
  3. Az ítélet most emelkedett jogerőre. 
  4. A férfi feltételesen sem szabadulhat.

15 év is lehetett volna

Sok vagy kevés a 3 év? Bécsben nemrég egy autós 15 évnyi börtönt kapott őrült száguldozása után, mert a bíróság szerint ölni akart.

 

