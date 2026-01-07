Döbbenet: kocsival zuhant a mélybe a magyar sofőr Ausztriában - nem hiszed el, hogyan élte túl

Csupán egy barátokkal tervezett autós túrának indult, de kis híján tragikus véget ért öt magyar kocsikázása a hófödte osztrák településen. Az alpesi táj ugyanis kétségkívül gyönyörű, de egyben életveszélyes is lehet, főleg, ha valaki nem a szigorú szabályoknak megfelelően vezet. Sajnos ezt a hibát elkövette az a fiatal magyar sofőr, aki barátaival együtt a festői Bad Mitterndorf település Tauplitzalmstrass túraútvonalán autózott, a hóval vastagon befedett úton. Igen ám, de hólánc nélkül, ami majdnem a végzetüket okozta: a kocsi ugyanis megcsúszott és lezuhant egy meredek lejtőn.

A magyar sofőr kocsija döbbenetes módon, egy fának csapódva állt meg - meglehet, ez mentette meg a bent ülők életét Fotó: Zaucheni Tűzoltóság/Facebook

Kocsistul zuhant le a hegy oldalán a magyar sofőr

Úgy tudni, hogy a kocsiban öten utaztak, 22 és 58 év közöttiek, míg az autót egy 26 éves magyar férfi vezette. Bár a havas útvonal valóban festői, az osztrák hatóságok nem véletlenül fektették le: hólánc használata ezen a területen kötelező. Ezt azonban a fiatal sofőr nem tartotta be, pőre téli gumikkal vágott neki a veszélyes, meredek leejtőkkel tarkított szakasznak. Hamarosan meg is történt a baj: az autó hátulja egy extrán jeges szakaszon megcsúszott, kitört, a kocsi lecsúszott az útról és egyenesen egy meredek, életveszélyes lejtőre csapódott, ahol lezuhant. Bár ez akár öt ember halálos ítéletét is jelenthette volna, az utolsó pillanatban valóságos csoda történt: az autó ugyanis alig tíz méternyi zuhanás után egy fának csapódott, ami megállította és egyben megakadályozta, hogy a jármű tovább száguldjon a végzetes mélység felé.

Nem sokkal egy kanyar előtt a kocsi hátulja egy jobbos kanyarban kitört. A jármű ezután egy meredek sziklán lezuhant, és körülbelül tíz méter után beleakadt egy fába. Ez megelőzhetett egy újabb tragédiát

- közölte a Zaucheni Tűzoltóság.

A magyarok a kocsi csomagterén keresztül másztak ki a kocsiból Fotó: Zaucheni Tűzoltóság/Facebook

Úgy látszik, hogy a szerencse istennője aznap teljes mellszélességgel mellettük állt: az úton ugyanis pont jöttek mögöttük, így az autóban ülők nem csak, hogy látták a balesetet, de azonnal kiszálltak segíteni. A kocsiban ülők megmenekülése is igencsak kalandosra sikerült:

A szemtanúk a magyarok segítségére siettek és kinyitották a kocsi csomagterét, az autóban ülők ezen keresztül tudtak kiszállni a járműből

- tették hozzá a tűzoltók.