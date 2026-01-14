Horror a reptéren: halott feleségéve próbált felszállni a repülőgépre egy férfi

Letartóztattak egy 80 éves férfit, miután halott feleségével próbált meg felszállni egy repülőgépre. A bizarr jelent a repülőtéri személyzet egészét ledöbbentette.

Halott feleségét tolószékben tolva próbált feljutni a repülőgépre egy férfi (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Halott nejét próbálta feljuttatni a repülőgépre

Az idős férfit a biztonságiak a Tenerife Sur repülőtéren állították meg, amikor gyanús lett számukra a felesége állapota. Sokkolót vallomásában a férfi azt állította, hogy a nő a repülőtéren halt meg, csupán órákkal a beszállás előtt. Először a személyzet figyelt fel a fémdetektoros ellenőrzőpontnál arra, hogy a tolószékben ülő nő nem reagál semmire sem, illetve testhőmérséklete is aggasztóan alacsony. Egy biztonsági őr megfogta a nő kezét, amire szintén nem volt semmi reakció. Végül a férjét őrizetbe vették, és kihallgatták.

A történtekről a spanyol Diario de Avisos lap számolt be, de nem említették a pontos dátumot, az utasok nemzetiségét vagy az érintett légitársaságot. Később maga a repülőtér erősítette meg, hogy az incidens hónapokkal ezelőtt történt.

A férfi a felesége tolószékét tolta. Első pillantásra úgy néztek ki, mint egy idős pár, akik éppen beszállni készülnek. Az őr azonban, miután áthaladtak a bejáraton, rájött, hogy valami nincs rendben

- írta a spanyol lap.

A történtekről a Tenerife Sur repülőtér egyik alkalmazottja is megszólalt, aki teljesen ledöbbent.

Az őr odalépett a nőhöz, és a férfi átadta neki a kerekesszéket. Amikor megfogta a nő kezét, észrevette, hogy rendellenesen alacsony a testhőmérséklete, és nem lélegzik.

A biztonsági őr azonnal értesítette a felettesét. Néhány percen belül aktiválták a vészhelyzeti protokollt, és számos biztonsági ügynök, a polgárőrség tagja és helyszínelő személyzet érkezett az ellenőrző kapuhoz.

A férj kezdeti vallomása szerint a felesége néhány órával korábban, a repülőtéren vesztette életét. Azonban néhány alkalmazott szerint a férfi megpróbálta magát a létesítményt hibáztatni a halálesetért. Mindenesetre a férfit letartóztatták, és jelenleg is együtt működik a hatóságokkal, akik vizsgálatot indítottak a felesége halálának ügyében – írja a Mirror.