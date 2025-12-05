Főnixmadárként született újjá: Lindsay Lohan csúnya botrányai után visszatért

Szőke lombkoronával, tökéletes sminkben. Ez jellemzi leginkább Lindsay Lohan új képeit, melyet nemrég posztolt Instagramon. Rá sem ismerni a színésznőre. Lindsay Lohan szó szerint újjászületett. A színésznő sokáig drog- és alkoholproblémákkal küzdött és híres volt botrányairól is. Azonban ez már csak a múlt, főnixmadárként született újjá és bizonyította be, hogy mindenhonnan fel lehet állni.

Lindsay Lohan tündököl új képein

Fotó: AFP

Lindsay Lohan nemrég Jamie Lee Curtis társaságában szerepelt a Freakier Friday-ban, azaz a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben, ahol a 2003-as Nem férek a bőrödbe alkotás folytatását valósították meg. Ezzel újra belopta magát a rajongói szívébe, akik számára olyan volt ez, mint Hannah Montana (Miley Cyrus) visszatérése a 2000-es évek gyermekei számára.

Lindsay Lohan fiatalosabb, mint valaha

A Bajos csajok sztárja egyszerűen tökéletes, rajongói és mások számára is. Hiszen azok, akik eddig szerették, még inkább odáig vannak érte. Azok pedig, akik eddig nem szimpatizáltak vele, talán most másképp néznek rá.

Egyszerűen tökéletes

– írta a kép alá egy rajongó.

Hogy lehet valaki ennyire tökéletes?

– szólt hozzá egy másik.

Voltak akik a színésznő ikonikus filmjeleneteiből osztottak meg GIF-eket, hiszen munkássága a 2000-es évektől-napjainkig megannyi maradandót alkottak.