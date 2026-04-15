Elküldték az orvosok, kétszer is túlélte a rákot a nő

Egy michigani nő panaszait elhessegette a háziorvosa kezdetben, majd később hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála. A beteg kétszer is túlélte a betegséget, melynek diagnosztizálását kitartásának köszönheti. Most másokat figyelmeztet.

Túlélte kétszer is a rákot a nő Fotó: jannoon028 / freepik.com / Illusztráció

Túlélte a rákot kétszer, bár eleinte nem vették komolyan

Az St Clair Shores-i Rose Black kiállásra buzdítja a nőket, egy hírcsatornának adott interjújában felfedte, hogyan vezetett kitartása betegsége kiderítéséhez.

Puffadt a gyomrom és elkezdtem fogyni

- idézi a People Rose kezdeti tüneteit.

Amikor felkereste egészségügyi szolgáltatóját, kétszer is elküldték, elhessegetve a tüneteit, mielőtt az egyik orvos CT-vizsgálatra nem küldte, amely felfedte rákdiagnózisát.

A hasnyálmirigyrák tüneteit gyakran csak, azután észlelik, hogy a betegség átterjedt más szervekre, amely azt is jelenti, hogy nagyon nehéz felfedezni a korai stádiumban, amikor a legnagyobb az esély a gyógyulásra.

Idegtépő volt, mert akkoriban a hasnyálmirigyrák a legtöbb ember számára halálos ítéletet jelentett.

- reflektált Rose a diagnózis utáni életére.

2009-ben érkezett el az első műtétjének az ideje. 2011-ben Rose és férje csatlakoztak a Pancreatic Cancer Action Network nevezetű jótékonysági szervezethez önkéntesként.

Rose hasnyálmirigyrákja 2016-ban sajnos megint kiújult, így kemoterápiával és egy második műtéttel kezelték. Renee Clearman, a Purplestride elnöke a WXYZ-nek elmondta, hogy a szervezet küldetése az ötéves túlélési arány növelése. A szervezet egyik eseménye 2026. április 26-án kerül megrendezésre.

„Sok túlélővel találkoztam és láttam már, akiknek sokféle története van, és az egyetlen közös vonás azoknál, akik valóban kitartanak és küzdenek, az, hogy pozitívak, kiállnak az ügyükért, klinikai vizsgálatokat keresnek, és lehetőségeket keresnek” - mondta Renee Clearman.

Renee 2018 januárjában vesztette el az édesanyját, akit 2016-ban diagnosztizáltak a betegséggel.