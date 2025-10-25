Hoppá: Tóth Gabi egyetlen szót üzent nyilvánosan a szerelmének

Tóth Gabi sokáig kereste a boldogságot, és úgy tűnik, hogy végre megtalálta azt Papp Máté Bence oldalán, ugyanis amióta együtt vannak, szinte ragyog az aranytorkú énekesnő. Tényleg látni rajtuk, hogy nagyon harmonikus a kapcsolatuk és illenek egymáshoz, ráadásul a táncparketten is bebizonyították a Dancing with the Starsban, hogy jó párost alkotnak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Most egy szerelmes képpel jelentkezett a közösségi oldalán Tóth Gabi, aki egyetlen szóval üzent nyilvánosan Papp Máté Bencének – de nem azt a szót írta, amit sokan várnának, hanem valami egészen mást:

Bírlak😘

Biztosan sokan várták a "szeretlek" szót, de valószínűleg ez Tóth Gabi és Papp Máté Bence szeretetnyelve, náluk ez jelentheti játékosan azt, hogy nagyra értékelik a másikat és nagyon fontos nekik – a fotón is látszik, hogy milyen boldogok egymással és mennyire összeillenek.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi és Papp Máté Bence szerelmes képét, ami rengeteg pozitív kommentet kapott az énekesnő követőitől: