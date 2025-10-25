RETRO RÁDIÓ

Hoppá: Tóth Gabi egyetlen szót üzent nyilvánosan a szerelmének

Tóth Gabi Papp Máté Bencének üzent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 10:00
Tóth Gabi Papp Máté Bence üzenet

Tóth Gabi sokáig kereste a boldogságot, és úgy tűnik, hogy végre megtalálta azt Papp Máté Bence oldalán, ugyanis amióta együtt vannak, szinte ragyog az aranytorkú énekesnő. Tényleg látni rajtuk, hogy nagyon harmonikus a kapcsolatuk és illenek egymáshoz, ráadásul a táncparketten is bebizonyították a Dancing with the Starsban, hogy jó párost alkotnak.

293A4471 Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence
Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Most egy szerelmes képpel jelentkezett a közösségi oldalán Tóth Gabi, aki egyetlen szóval üzent nyilvánosan Papp Máté Bencének – de nem azt a szót írta, amit sokan várnának, hanem valami egészen mást:

Bírlak😘

Biztosan sokan várták a "szeretlek" szót, de valószínűleg ez Tóth Gabi és Papp Máté Bence szeretetnyelve, náluk ez jelentheti játékosan azt, hogy nagyra értékelik a másikat és nagyon fontos nekik – a fotón is látszik, hogy milyen boldogok egymással és mennyire összeillenek.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi és Papp Máté Bence szerelmes képét, ami rengeteg pozitív kommentet kapott az énekesnő követőitől:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu