Tóth Gabi és Papp Máté Bence is részt vett a Digitális Polgári Körök találkozóján – Fotó

Az énekesnő és táncművész párja is részt vett az eseményen. Tóth Gabi rövid üzenete mindent elárul.
Három betű, két emoji és egy fotó – Tóth Gabi az Instagram-oldalán Insta-sztoriban osztotta meg, hogy szerelme, Papp Máté Bence társaságában részt vett a Digitális Polgári Körök szombati találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.
A három betű (DPK) és a két emoji (magyar zászló, erő) mindent elmondó üzenet volt a Megasztár zsűrijéből is ismert énekesnőtől a 441 ezer követőt számláló közösségi oldalán
