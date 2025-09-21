RETRO RÁDIÓ

Tóth Gabi és Papp Máté Bence is részt vett a Digitális Polgári Körök találkozóján – Fotó

Az énekesnő és táncművész párja is részt vett az eseményen. Tóth Gabi rövid üzenete mindent elárul.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 10:34
Módosítva: 2025.09.21. 10:41
Digitális Polgári Kör Papp Máté Bence Tóth Gabi

Három betű, két emoji és egy fotó – Tóth Gabi az Instagram-oldalán Insta-sztoriban osztotta meg, hogy szerelme, Papp Máté Bence társaságában részt vett a Digitális Polgári Körök szombati találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.

293A4471 Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence
Tóth Gabi és Papp Máté Bence is részt vett a Digitális Polgári Körök találkozóján (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Gabi frappánsan üzent a Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról

A három betű (DPK) és a két emoji (magyar zászló, erő) mindent elmondó üzenet volt a Megasztár zsűrijéből is ismert énekesnőtől a 441 ezer követőt számláló közösségi oldalán

Tóth Gabi
Tóth Gabi három betűvel és két emojival üzent (Forrás: Tóth Gabi Instagram-oldala)

 

 

