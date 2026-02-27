Egy évvel az esküvő után végre nászútra indul Veréb Tamás és Koltai Vivien

Mozgalmas időszak áll Veréb Tamás mögött: bemutatók, jótékonysági fellépések és folyamatos színházi munka tölti ki a mindennapjait. A sok feladat mellett azonban végre magánéleti öröm is vár rá és szerelmére.

Veréb Tamás és Koltai Vivien még nem döntötték el, hogy hova utaznak májusban (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamás és felesége nászútra indulnak

Veréb Tamás a tehetséges színész tavaly májusban vette feleségül szerelmét, Koltai Vivien színésznőt. A nagy nap dátuma örökre emlékezetes marad számukra: „2025.05.24. – A nap, amire mindig emlékezni fogunk” – írták akkor.

Bár az esküvőt követően volt egy nagyobb utazásuk, az igazi nászút a rengeteg munka miatt elmaradt. Mindketten színházban játszanak, közös műsort is indítottak, így tudatosan döntöttek a halasztás mellett. Most azonban elérkezett az idő, Veréb Tamás feleségével nászútra indul.

Szerencsére az esküvő óta nagyon sok munkája volt mind a kettőnknek, ezért nem tudtunk elmenni nászútra, de a lényeg, hogy most májusban el tudunk majd utazni. Még titok, hogy hova, de csak azért, mert még mi sem tudjuk

– nevetett a színész, miközben a Metropolnak újságolta a hírt.

Az ifjú pár nem bánja, hogy a feladatok és lehetőségek miatt megcsúsztak a mézeshetek (Fotó: Mediaworks archív)

Siker a színpadon, alázat a hétköznapokban

Veréb Tamás pályája látványosan ível felfelé, óriási rajongás övezi a fiatal művészt. Az utóbbi időszakban egymást érik a bemutatók és a telt házas esték, mégis tudatosan ügyel arra, hogy ne szálljon el a sikertől:

Remekül érzem magam a bőrömben. Nemrég indult a Hogyan tudnék élni nélküled musical az Erkel Színházban, és nagyon sokat számít, hogy a nézők mit élnek át az előadás alatt. Nem tudtuk, milyen lesz az adaptáció, de most tíz előadás után bátran mondhatom, hogy sikerül azt az izgalmat és örömöt okozni a közönségnek, mint amit a film okozott.

A produkció rendezője, Szente Vajk, akivel Tominak mindig inspiráló együtt dolgozni. A szerep ugyanakkor komoly kihívás:

Nem állítom, hogy ez a szerep egy könnyű feladat. Sokszor előre meg kell küzdenem azzal, hogy akár a néző csalódott lehet, amikor nem Marics Peti lép színpadra, aki az eredeti Gábor karaktert alakította és itt a színházban is a váltótársam.

Veréb azonban élvezi a karaktert, és a visszajelzések is igazolják, hogy remekül helyt áll ebben a karakterben is.

Sikerei ellenére megmaradt szerénynek. „Nagyon nehéz arra válaszolni, miért állok két lábbal a földön. Nem szeretnék fellengzősen viselkedni. Hálát kell adni, hogy ennyi feladat megtalál.” Hangsúlyozza: kollégái mentálisan is segítik, a stabil családi háttér pedig nélkülözhetetlen számára.