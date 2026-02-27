RETRO RÁDIÓ

Eszméletlenül szexi: Baukó Éva, szőrmés melltartóban élvezi a havat

A reality-sztár apró szőrmés összeállításban pózol a havas tájon.

Baukó Éva szexizik celeb

Baukó Éva mindig is ismert volt merész stílusáról és extravagáns választásairól. A valóságshow-sztár gyakran oszt meg fotókat Instagram-oldalán, ahol fehérneműben pózol, és minden alkalommal nagy feltűnést kelt.

Pikáns havas képekkel lepte meg követőit Baukó Éva
Baukó Éva még a hidegben sem fogja vissza magát, apró, szőrmás ruhában pózol    Fotó: Markovics Gábor

Havas képekkel lepte meg követőit Baukó Éva - hihetetlenül szexi

Az ultraszexi képei gyorsan elnyerik követői tetszését, akik elismerően reagálnak a magabiztos megjelenésére. Most sem volt ez másként, a celeb az évszak hangulatához illő összeállítást választott, azonban egy kis csavarral.

Fekete, szőrmével díszített szettet viselt, amely az apró ruhadarabok ellenére alig takarta el a gyönyörű, tökéletesen formált alakját. A kombináció rendkívül merész, amivel Baukó Éva ismét bizonyította, hogy nem fél a feltűnéstől, és Instagram-követőit mindig meglepi valami látványossal. A havas tájon pózoló celeb képe alá gyorsan összegyűltek a dicséretek.

„Gyönyörű vagy”

„Mindent visz a forma” - áradoztak a kommentelők.

 

